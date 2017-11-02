Климов: Просто повезло с погодой. Никто не договаривался с предприятиями о сокращении выбросов к приезду президентов

02/11/2017 - 11:57 В Челябинске в преддверии приезда двух президентов установилась ясная погода, на ярко голубом небе нет ни одного облачка, воздух стал ощутимо чище. Некоторые жители сразу предположили, что все это неспроста. По мнению некоторых горожан, власти к приезду высоких гостей разогнали облака и попросили предприятия значительно сократить объемы выбросов вредных веществ.

«Я так думаю, что это народ успокаивают к приезду президента. Сегодня не ветрено. Просто нормальная работа с фильтрами очистки», - пишет в соцсетях Ирина Хрипун и выставляет для сравнения фотографии сегодняшнего дня и одного из предыдущих.

Как уже сообщало агентство, 9 ноября в Челябинске состоится встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества двух стран. В преддверии визита двух глав государств завтра в регион приезжают сотрудники Федеральной службы охраны. Но уже сегодня в областном центре установились великолепные погодные условия.

Фото 29 октября видно как дымят заводы

По прогнозам синоптиков, сегодня в Челябинске ожидается ясная и ветреная погода. Солнечная погода с сильным ветром ожидается в течение всей предстоящей недели. Так уж повезло, заверяют чиновники, и не было никаких договоренностей с «небесной канцелярией».

Фото сегодня 2 ноября тот же ракурс заводы не дымят, ждут Путина

«Кроме того, к предприятиям никто не обращался с просьбой снизить объемы выбросов вредных веществ в атмосферу»,- рассказал агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Олег Климов. Он пояснил, что физически невозможно остановить металлургические предприятия. На запуск некоторых печей потом понадобится месяц.

Вице-губернатор также подчеркнул, что все разговоры о том, что власти могут развеять НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) «чистой воды бред». «У нас таких вентиляторов нет», - отметил Олег Климов.