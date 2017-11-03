Челябинская область отметит День народного единства. Афиша мероприятий

Впервые в России всенародный праздник День народного единства отмечался 4 ноября 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Отмечать молодой праздник в регионе наали уже сегодня, третьего ноября. Представители народностей, населяющих наш многонациональный регион, приняли участие в VI Съезде народов Южного Урала. Они обсудили особенности реализации государственной национальной политики, пути укрепления межнациональных и межконфессиональных связей на базе исторических, национально-культурных и духовных традиций.

Кроме того, сегодня жители Южного Урала вместе со всей страной напишут этнографический диктант, оценив уровень своих знаний о народах, населяющих территорию Российской Федерации, их культуре и традициях.

Четвертого ноября для южноуральцев организовано более 500 мероприятий - митинги, шествия, народные гуляния, концерты и праздничные программы.

В 9 часов 30 минут начнется торжественное богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Его совершит митрополит Челябинский и Миасский Никодим. В 11 часов пройдет крестный ход, приуроченный к празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Участники организованной колонной пройдут от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма Александра Невского на Алом поле. В 11 часов 45 минут состоится праздничный молебен. На время шествия будет приостановлено движение транспорта.

С 11 часов на площади возле Главпочтамта рядом с памятником Танкистам-добровольцам будут размещены интерактивные площадки. Жители и гости города смогут поучаствовать в исторической викторине на знание истории России и Челябинской области. Военно-исторические клубы в костюмах стрельцов, горожан, знати, а также иноземцев представят эпизоды освобождения Москвы 1612 года.

Также партия «Единая Россия» организует фотозону - на Кировке будут размещены 4 фотобудки, где каждый желающий сможет сделать фото на память о праздновании Дня народного единства.

В 12 часов начнется митинг-концерт, посвященный событиям 1612 года. Со сцены с государственным праздником южноуральцев поздравит губернатор Челябинской области Борис Дубровский. А мероприятии примет участие секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш. Продолжится митинг выступлениями лучших вокальных и танцевальных коллективов города. Параллельно будут работать интерактивные площадки – все желающие смогут на мгновение перенестись в те далекие события 17 века, сфотографировавшись с реконструкторами в исторических костюмах. В прямом эфире митинг-концерт будет транслироваться в эфире телеканала ОТВ.

Завершающим аккордом праздника станет масштабное культурное событие – фестиваль «Соцветие дружное Урала», который пройдет в концертном зале Прокофьева. В финале будут представлены 10 выставок и 19 концертных номеров. В гала-концерте фестиваля примут участие детские творческие коллективы национально-культурных объединений из 13 муниципальных образований Челябинской области.

Во время концерта пройдет вручение премии «Национальное признание». В этом году в адрес оргкомитета поступило 29 заявок, это больше, чем в прошлом году. Премия будет вручаться в четвертый раз, по традиции ее получат 10 самых достойных кандидатов.

В холле посетители увидят обереги, народные куклы, кашпо, вышивку, роспись по камню, стеклу, дереву, работы из войлока, выполненные руками юных умельцев. «Будет много мастер-классов, желающие попробуют прясть, делать филигрань из шпагата, работать с камнем», - рассказала худрук Дома дружбы Ольга Мохова.

В Магнитогорске по случаю Дня народного единства проходят праздничные концерты, культурно-образовательные акции и шахматно-шашечный турнир. Завтра, 4 ноября, в городе состоится крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери. В этом году крестный ход начнет свое движение в 11.30 от Кафедрального собора Вознесения Христова по следующему маршруту: улица Вознесенская - улица Советской Армии - проспект Карла Маркса - улица Комсомольская - сквер имени Максима Горького.

В Златоусте 4 ноября во дворце культуры «Булат» в 13 часов откроется выставка-дегустация «Стол дружбы». В 14 часов здесь же начнется концерт центров национальных культур городского округа «В кругу друзей». В полдень в парке «Крылатко» стартует музыкально-развлекательная программа «Мой дом — Россия», в 15 часов пройдет праздник «Я, ты, он, она — вместе целая страна».

В Троицке 4 ноября с 11 часов в городском доме культуры начнется праздник, в программе которого выставка хлебобулочных изделий, пищевой промышленности, кулинарного мастерства; живая картина «История государства Российского»; интерактивная программа «Пой, душа!», концерт, посвященный 30-летию казачьего хора. В этот же день в ДК им. Луначарского пройдет тематический утренник «Слава Родины нашей отважным сынам», а в ДК «Энергетик» – концерт-викторина с участием творческих коллективов и солистов дома культуры «В семье единой». 4 и 5 ноября спортсмены поборются за звание сильнейшего в мини-футболе и хоккее с шайбой.

В Карабаше самым массовым и грандиозным мероприятием предстоящего праздника станет традиционный фестиваль «Народ и Родина едины». Гала-концерт и подведение итогов конкурсов фестиваля состоятся 4 ноября в актовом зале администрации городского округа. Начнется большое и яркое мероприятие в 14 часов. Кроме того, 4 ноября горожане могут отправиться на «Ночь искусств» в городскую библиотеку. С 18 до 22 часов здесь будет проходить акция «Мы вместе!». Участники «Ночи искусств» смогут побывать на фотовыставке, на которой будут представлены работы фотохудожников Южного Урала. Творческая мастерская «Палитра осени» откроет свои двери для любителей рисования.

В поселке Бреды состоятся культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Старт будет дан в 10.00. Кульминацией праздника станет танцевальный молодежный флэшмоб. С 11.00 начнется фестиваль-конкурс национальных культур «Мы вместе». Спортивная программа пройдет в Брединской средней общеобразовательной школе №1. В этот день любой желающий сможет сыграть в шахматы и настольный теннис, а команды района посоревноваться в волейбол.

В Увельском районе пройдет около пятидесяти различных мероприятий, сельские учреждения культуры откроют в эти праздничные дни свои двери для жителей всех возрастов. В 10 часов в районном Доме культуры «Горняк» начнет работу выставка декоративно-прикладного творчества народов, проживающих в Увельском районе, планируется демонстрация и дегустация блюд национальной кухни. В 11 часов стартует праздничная программа. В сельских клубах особое внимание уделят мероприятиям патриотической направленности.

В Чесме состоится традиционное праздничное шествие, в котором примут участие трудовые коллективы различных организаций, а также все желающие. Во второй половине дня в краеведческом музее Чесмы начнется мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Встреча будет носить название «Революция: взгляд через столетие». Все желающие смогут познакомиться с экспонатами передвижной выставки из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Романовы. ХХ век».

В Уйском районе праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут под лозунгом «В дружном хороводе». В преддверии празднования Дня народного единства во всех школах Уйского муниципального района проводятся классные часы, кинолектории по тематике праздника. Заключительным этапом празднества станет районный фестиваль национальных культур, который также в рамках Дня народного единства пройдет на сцене Дома культуры с. Нижнеусцелемово. Здесь выступят танцевальные коллективы со всех сельских поселений, а также будет представлена выставка национальных костюмов и презентация блюд национальных кухонь.

В селе Коелга Еткульского района 4 ноября открывают музей и бронзовый бюст почётному гражданину Челябинской области и Еткульского муниципального района Ивану Шундееву. СПК «Коелгинское» решило увековечить память руководителя, имя которого присвоено сельхозпредприятию. В Еткуле, на сцене районного Дома культуры 4 ноября состоится V районный праздник народной музыки и песни «Барыня-2017».