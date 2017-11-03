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Так нельзя встречать Путина: Челябинцам, последовавшим рекомендациям МЧС в период НМУ и надевшим защитные маски, чиновники пригрозили уголовкой

 
Так нельзя встречать Путина: Челябинцам, последовавшим рекомендациям МЧС в период НМУ и надевшим защитные маски, чиновники пригрозили уголовкой

03/11/2017 - 10:42 Администрация Челябинска запретила горожанам встречать Путина в противогазах. За появление перед президентом в средствах защиты чиновники пригрозили административной и даже уголовной ответственностью.

Необычный флешмоб к приезду в Челябинск Владимира Путина предложили провести эко-активисты. А именно, с 7 по 9 ноября, во время проведения российско-казахстанского форума гулять по улицам города в противогазах и респираторах. Так жители Челябинска хотели обратить внимание на катастрофическую экологическую ситуацию в городе.

«Предлагаю устроить флешмоб. С 7 по 9 ноября включительно ходить по улице, а тем, кому посчастливилось войти в число принимающих такого гостя и во время встречи с гостем, исключительно в масках, респираторах. А по возможности на гостевом маршруте и противогазах. Давайте попробуем всем городом высказать своё желание жить в чистом, не вредном для здоровья городе», - написала на своей страничке в социальной сети жительницы Челябинска Вилина Слюнкина.

Однако, мэрия Челябинска против такой встречи президента России.

«Указанные действия по смыслу Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» относятся к организации и проведению на территории города публичных мероприятий, требования к проведению которых регламентированы указанным федеральным законом. При этом участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. Рекомендуем жителям города Челябинска критически отнестись к размещенным в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сведениям о возможности жителей города в ноябре 2017 года принять участие в мероприятиях, касающихся экологических проблем города Челябинска и Челябинской области, в том числе с использованием специальных средств защиты органов дыхания – противогаз, поскольку указанное публичное мероприятие органами местного самоуправления города Челябинска в установленном порядке не согласовывалось. Обращаем внимание, что в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации организатор, а также иные участники публичного мероприятия при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к установленной законом ответственности (административной, уголовной)», - говорится в сообщении администрации Челябинска.

При этом возникает вопрос, а как вести себя горожанам, если в день приезда Путина будет объявлен режим НМУ?

В ГУ МЧС советуют горожанам в этом период не покидать свои дома без необходимости, проткнуть влажными тряпками дверные и оконные проемы в квартире. На улице носить защитную маску.

Что тогда делать челябинцам, которые и так постоянно задыхаются от выбросов с челябинских заводов? Задыхаться дальше? Чтобы президент России Владимир Путин думал, что Челябинск – один из самых экологически чистых регионов страны? И почему горожане не могут рассказать первому лицу государства об экологических проблемах города-миллионника?

В пресс-службе администрации Челябинска ответили, что не знают какая будет реакция на появлении в день приезда Путина на людей в противогазах. И остается только догадываться, как на это отреагируют силовые структуры.

Инна Шемаева
 
 

Задрали наши чиновники. Сами

Павел 03/11/2017 - 12:19.

Задрали наши чиновники. Сами живут в чистых районах, а простые горожане пусть нюхает и дохнут от грязного воздуха. Замечено, что как только приезжает глава России или его приближенные,то в городе сразу чисто никаких НМУ, дороги в идеальном состоянии. Потом все разъехались и начинается снова. Я родился в этом городе и хочу чтобы мои дети родившиеся в этом же городе были здоровые как и мы. Ходить в маске или противогаз в этом городе имеет право практически каждый житель. А вы чиновники просто зажрались. Учитывайте мнение народа. Вы избраны народом и будет добры слушать нас. Не будет вампирами и вурдалаками. То что вы говорите о хорошем в городе и области это всё пьяный бред сивого мерина. Люди видят и доверия вашим словам грош цена. Задумайтесь.
 

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