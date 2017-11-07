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В Челябинске сменился главный поставщик тепла

 

07/11/2017 - 11:10 В Челябинске сменился главный поставщик тепла. На смену МУП «ЧКТС» пришла компания «Уральская теплосетевая компания». Бюджетным организациям придется перезаключать договоры.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Единая теплоснабжающая организация сменилась в так называемой «первой зоне» обслуживания. В нее входят объекты, которые получают тепловую энергию от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС, котельных «Северо-Западная», «Юго-Западная» и «Западная».

«Тариф для населения не изменится. Это коснется бюджетных организаций и части промышленных предприятий. Им нужно будет перезаключать договора», - рассказал директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

«На качестве обслуживания это не отразится. В городе введена новая схема теплоснабжения. Будет несколько источников теплоснабжения, как и зон обслуживания», - добавила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Уже установлен тариф для снабжения, и заключаются договоры до конца года. С первого января 2018 года тариф изменится, и документы на 2018 год переоформят в начале января. В общем режиме теплоснабжение будет продолжать компания «УТСК».

Инна Шемаева
 
 

начинается делёжка ... опять

Гость 07/11/2017 - 11:40.

начинается делёжка ... опять квитанции от 2-х компанеек пойдут.

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