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В Челябинске накануне приезда Владимира Путина выявлены массовые нарушения закона об охране окружающей природной среды

 
В Челябинске накануне приезда Владимира Путина выявлены массовые нарушения закона об охране окружающей природной среды

08/11/2017 - 10:43 В Челябинске накануне приезда Владимира Путина выявлены массовые нарушения закона об охране окружающей природной среды: деревья заклеены несанкционированной рекламой, информационными табличками и указателями.

Активисты челябинской команды «Молодежки ОНФ» и представители региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта выявили и устранили массовые нарушения закона об охране окружающей природной среды в Челябинске.

Общественники ликвидировали незаконно установленные таблички на зеленых насаждениях по улицам Артиллерийской и Советской.

«Еще год назад эксперты челябинского штаба Народного фронта доводили до сведения местной власти информацию о наличии на стволах деревьев рекламных объявлений, уродующих лицо города и наносящих вред зеленым насаждениям. За это время ситуация особенно не изменилась, и мы решили внести свой посильный вклад – очистить город и деревья от незаконных объявлений. Ассортимент их достаточно широк: несанкционированная реклама, разнообразные информационные таблички, указатели. За пару часов мы демонтировали более 30 рекламных щитов», – сообщил активист челябинской команды «Молодежки ОНФ» Игорь Шакиров.

В основной массе незаконные информационные таблички крепились на гвозди, саморезы и скобы. Крепежный материал был покрыт ржавчиной. Это означает, что реклама висит более года.

«Хотелось бы обратить внимание чиновников, несущих ответственность за состояние природных ресурсов и экологическую ситуацию в столице Южного Урала, на существующую проблему и необходимость очистить деревья от рекламы», – считает эксперт регионального штаба ОНФ Илья Пермяков.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и челябинской команды «Молодежки ОНФ» намерены продолжить акцию в других районах областного центра.


 
 

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