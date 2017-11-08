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В Челябинской области уничтожают уникальный лимонарий

 
В Челябинской области уничтожают уникальный лимонарий

08/11/2017 - 12:11 В Агаповском районе (Челябинская область) уничтожают уникальный лимонарий. Саженцы цитрусовых деревьев распродают по бросовым ценам.

Лимонарий в Агаповском районе был одним из самых крупных в России. Был еще в 1999 году. Это огромный оазис дикой тропической природы, редких растений и экзотических животных.

Размер лимонария около полутора километров в длину и более 200 в ширину. Выращивали в нем бананы, апельсины, мандарины, гранаты, грейпфруты, фейхоа, финиковые пальмы, лаймы. А также редкие растения - агаву, африканские колбасные, японские конфетные деревья. И даже тамарилло – это дерево, на котором растут помидоры.

Между экзотическими деревьями разгуливали фазаны, павлины, китайские и шелковые куры. Тут же по грядкам носилась самая быстрая в мире утка, занесенная в Красную книгу — утка-мандаринка.

Здесь же выращивали самые большие в России лимоны. Вес самого крупного лимона, выращенного в стране, 1650 граммов.

Теперь все это в прошлом. Бывший владелец лимонария продал участок очередному покупателю, это  уже шестой хозяин. Новый собственник выставил уникальные деревья на продажу. А это 1200 кустарников. Все сотрудники уволены.

«Да, лимонарий закрыт на реконструкцию. Мы искали другие варианты, но не нашли. Только за отопление в этом году за 6 месяцев заплатили 3 миллиона рублей, еще один миллион за свет. Теплицы все дырявые, деревья старые. Это уже не лимонарий – это сарай. На нас тут все, как на могильщиков смотрят. Да, сотрудники уволены, но они все предпенсионного возраста были. Очень жалко деревья, поэтому мы продаем их просто по символической цене», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» новая хозяйка лимонария  Газиза Омарова.

То, что когда-то знаменитый и единственный на всю страну лимонарий стал убыточным, стало известно давно. На его реабилитацию было необходимо 100 миллионов рублей. Таких денег у новых хозяев не нашлось.

 «Хозяин умер в прошлом году, лимонарий перешёл дочери по наследству. А ей он не нужен. Она его продала бизнесменше, та будет помидоры выращивать», - написала в социальных сетях Александра Жиганова.

«Из уважения к отцу можно было бы сохранить его труд. Но, если нет у детей желания, то ничего не спасет. Можно было придумать много всего, чтобы сохранить лимонарий. Глупо, очень глупо», - написала еще одна пользовательница соцсети Оксана Уруймагова.

По словам новой хозяйки, на месте лимонария появится садовый центр или плодопитомник. Ориентировочная его стоимость – около 60 миллионов рублей.

«Долина роз тут будет. Будем продавать рассаду», - сказала новая хозяйка бывшего лимонария.

А если все пойдет хорошо, отметила Газиза Омарова, то никаких проблем не будет. Новые саженцы лимонов она готова закупить и привезти, к примеру, из Краснодара.

Инна Шемаева
 
 

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