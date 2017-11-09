Могут, когда хотят: к приезду Путина в Челябинске не только помыли свыше 18 тысяч дорожных знаков, но и сделали генеральную уборку

09/11/2017 - 13:25 К приезду Путина в Челябинске помыли 18200 дорожных знаков, покрасили 20 километров пешеходных ограждений и установили на гостевых маршрутах 42 новых остановочных комплекса.

Дорожники рассказали, как готовили улично-дорожную сеть Челябинска к форуму России и Казахстана.

Так, в рамках подготовки к форуму в Челябинске было установлено 42 остановочных комплексов на гостевых маршрутах города.

Отремонтированы покрытия проезжей части улиц и дорог по маршрутам следования правительственных делегаций: на автодороге в аэропорт, на Бродокалмакском тракте, на улице Бажова, проспекте Комарова, проспекте Ленина, улице Рождественского, на Копейском шоссе и улице Героев Танкограда. Это 250 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Также было помыто и покрашено 19 434 метра пешеходных ограждений, 52 километра 200 метров барьерных ограждений. Было вымыто 2933 опоры уличного освещения и 18 200 дорожных знаков.

Нанесено 27 километров 600 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Заменены опоры наружного освещения по автодороге в аэропорт. Появилось 209 новых светильников.

Кроме того, был благоустроен сквер на набережной Миасс возле памятника Петру Столыпину и организованы дополнительные парковки возле аэропорта «Баландино». А также реконструирована улица Енисейская на участке от Копейского шоссе до главного административного корпуса завода «Станкомаш».

Так что приезжайте почаще, Владимир Владимирович! Проблем в Челябинске еще много. Не хватает лавочек. Не отремонтированы внутриквартальные дороги, процветает хаотичная уличная торговля, не хватает общественного пассажирского транспорта и так и не решена самая главная проблема мегаполиса – экологическая.