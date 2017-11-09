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В день приезда в Челябинск президентов России и Казахстана пройдет серия одиночных пикетов

 

09/11/2017 - 09:55 Сегодня, 9 ноября, в ходе визита в Челябинск президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева активисты движения «СТОП-ГОК» намерены провести серию одиночных пикетов за чистый воздух.

Как сообщается на странице движения в соцсетях, пикеты пройдут с 9 до 19 часов. Порядка 30 человек планируют выйти в одиночные пикеты в это время. Они разместятся вдоль гостевого маршрута. Один пикетчик встанет у здания правительства области.

 Участники акции предупреждены о недопустимости сквернословия, распития спиртных напитков, о запрете на ношение с собой травмоопасных предметов и о запрете на действия, возбуждающие социальную, расовую, национальную религиозную ненависть и вражду. Участникам также отдельно разъяснили, что они не должны проводить  несогласованные митинги и носить во время акции противогазы или маски.

«Лица, уличенные в нарушении общественного порядка во время проведения мероприятия, будут немедленно удалены с акции или переданы сотрудникам полиции», - предупреждены все участники.

Как уже сообщало агентство, 9 ноября в Челябинске проходит второй день XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Основные мероприятия форума пройдут на площадке строящегося завода «Русские электрические двигатели» в Ленинском районе Челябинска.

Любовь Юрина
 
 

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