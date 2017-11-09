Владимир Путин на форуме в Челябинске: Важно не останавливаться!

В преддверии заседания главы государств обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили шаги по дальнейшему наращиванию российско-казахстанского взаимодействия по всем направлениям.

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за большой вклад в проведение международных встреч в Астане по Сирии.

Главы двух государств говорили также о развитии человеческого капитала, об инвестициях в повышение уровня и качества жизни граждан, прежде всего, вложениях в сферу образования, здравоохранения. По итогам встречи правительства двух стран будет поручено продолжить тесную координацию действий по развитию человеческого капитала, активнее привлекать к этой работе регионы России и Казахстана.

«Межрегиональное сотрудничество развивается весьма успешно и охватывает самый широкий круг вопросов экономической и социальной политики, гуманитарной сферы. Высокую интенсивность приобрели контакты между регионами страны. Так, и в нынешнем году Казахстан посетили более 20 делегаций субъектов Российской Федерации», - отметил Владимир Путин. Результатами таких поездок стали конкретные договоренности, нацеленные на расширение многопланового межрегионального сотрудничества и кооперации. Глава государства отметил, что между субъектами Российской Федерации и областями Казахстана уже действует порядка 400 соглашений о сотрудничестве. На сегодняшнем форуме будет подписан солидный пакет межрегиональных соглашений, в том числе между Башкортостаном, Челябинской, Свердловской, Омской областями России и Павлодарской, Североказахстанской, Западноказахстанской и Кустанайской областями Казахстана.

Подготовлена комплексная программа российско-казахстанского межрегионального сотрудничества на 2018-2023 годы. Приоритетное внимание будет уделяться сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной областях. Владимир Путин подчеркнул, что во многом именно благодаря деловым инициативам с начала текущего года заметно выросли объемы взаимной торговли. За январь-август встречные поставки товаров и услуг достигли 11 миллиардов долларов, что на треть больше чем за аналогичный период прошлого года. Накопленные российские инвестиции в Казахстан превысили 10,8 миллиарда долларов, казахстанские в Россию – 3 миллиарда долларов.

«Важно не останавливаться на этом результате», - подчеркнул Владимир Путин. Было поручено правительствам двух стран принять дополнительные меры по снятию барьеров для движения товаров, капиталов и рабочей силы.

В Росии и Казхстане уделяется пристальное внимание внедрению цифровых технологий. «Рассчитываю, что нынешний форум даст отдачу и поможет наладить межрегиональное сотрудничество по внедрению электронных сервисов и продуктов в муниципальном управлении, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранении и охране окружающей среды», - заявил глава российского государства.

Для развития человеческого капитала рамках форума были достигнуты договоренности о расширении связей между региональными высшими учебными заведениями, в частности, по линии Челябинского, Южно-Уральского, Алтайского и других уральских и сибирских университетов.

Помимо межвузовского взаимодействия страны будут укреплять и межрегиональное сотрудничество по линии учебных заведений профессионально-технического образования. Владимир Путин напомнил, что в следующем году в Казани пройдет Чемпионат мира по рабочим профессиям и пригласил принять в нем участие представителей казахстанской стороны. «В заключении хотел бы пожелать вам успехов в развитие межрегионального сотрудничества в самых разных областях», - подытожил Владимир Путин.