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Путин: Очевидно, что в Челябинске проблема с выбросами является острой, но улучшение будет
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Путин: Очевидно, что в Челябинске проблема с выбросами является острой, но улучшение будет

 
Путин: Очевидно, что в Челябинске проблема с выбросами является острой, но улучшение будет

10/11/2017 - 13:20 Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что проблема с качеством атмосферного воздуха в Челябинске является острой, но уже с будущего года ситуация может улучшиться.

Об этом шла речь в ходе встречи главы государства 9 ноября с работниками Челябинского компрессорного завода.

Мастер сборочного цеха Равиль Даутов рассказал главе государства, что в Центральном районе города, где он живет, при направлении ветра в их сторону или при штиле невозможно дышать из-за выбросов. «Мы просто задыхаемся от этого. От этого начинают болеть дети», - пожаловался челябинец.

Владимир Путин согласился, что на сегодня в регионе существует проблема с выбросами вредных веществ в атмосферу. «То, что в Челябинске такая проблема является наиболее острой, это совершенно очевидно», - констатировал глава государства.

Президент отметил, что в свое время производственные мощности в городе размещались без оглядки на экологические последствия. И сегодня жители это явственно ощущают на себе. «Мы это видим и, конечно, просто так оставить без внимания, без какого-то вмешательства невозможно», - подчеркнул глава государства.

Равиль Даутов поинтересовался, можно ли сделать для предприятий экономически невыгодным загрязнять воздух и замерять выбросы не на территориях завода, а в спальных районах. Владимир Путин ответил, что по-правильному нужно внедрять и то, и другое. Он рассказал, что в стране уже достаточно давно принят соответствующий закон о внедрении так называемых лучших технологий как раз в сфере обеспечения экологической безопасности. Но его введение было отложено под «достаточно таким жестким нажимом промышленности». Но дальше оттягивать некуда. «В 2019 году это в полном объеме должно заработать, - заверил президент. - Уже сейчас вводятся определенные требования по как раз современному оборудованию. И не только фильтры». Предприятия будут внедрять новейшие технологии, которые повысят производительность труда и уменьшат объемы выбросов.

Кроме того, в дальнейшем оценку экологической безопасности будут проводить не для каждого конкретного предприятия, а по району в целом. Допустимые выбросы для предприятий будут определяться, исходя именно из таких нормативов. «Если в комплексе так будем работать, а мы так и намерены действовать, то, уверен, улучшение будет», - заверил Владимир Путин.

Любовь Юрина
 
 

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