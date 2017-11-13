Дубровский: Начало диалогу активистов «СТОП ГОКа» и РМК положено

13/11/2017 - 18:53 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский по поручению президента Владимира Путина провел встречу с противниками и сторонниками строительства Томинского ГОКа – Русской медной компанией (это их проект) и активистами движения «Стоп ГОК».

Как уже сообщало агентство, президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Челябинск 9 ноября позвонил активисту «СТОП ГОКа» Василию Московцу, а также поручил губернатору взять ситуацию под свой контроль.

Сегодня, 13 ноября, Борис Дубровский встретился с экологическими активистами Василием Московцом и Сергеем Белогороховым и представителями РМК. На встрече присутствовали руководитель Общественной палаты региона Олег Дубровин, регионального Росприроднадзора Виталий Курятников, министр экологии Ирина Гладкова.

В начале встречи глава региона отметил, что с 2014 года в правительство области поступило 1563 обращения, по каждому из них дан ответ. По требованию губернатора был проведен независимый экологический аудит, по итогам которого РМК отказалась от гидрометаллургии и хвостохранилища.

Встреча в общей сложности продлилась более двух часов. И все это время обе противоборствующие стороны пытались отстоять свою точку зрения и доказать губернатору свою правоту. Глава региона внимательно выслушивал все аргументы, вовремя пресекая ненужные споры, вставляя свои ремарки и задавая уточняющие вопросы.

Подытоживая непростой разговор, Борис Дубровский категорически потребовал от противников найти приемлемый для обоих вариант общения. Переговоры он предложил вести на площадке Общественной палаты региона. «Слово «диалог» подразумевает, что стороны должны не только говорить, но и слышать друг друга, и именно этого, наверное, не хватает», - подчеркнул глава региона. Губернатор призвал стороны к компромиссам, взаимной вежливости. Борис Дубровский предложил для каждой встречи готовить свой круг вопросов и отметил, что тоже намерен принимать участие в них. Первая встреча, по предварительным данным, может состояться через две недели.

Борис Дубровский также потребовал от РМК вернуть земельный участок, который был выделен под хвостохранилище. После аудита компания от него отказалась и планирует складировать хвосты обогащения в разрезе «Коркинский», теперь этот участок им не нужен и должен быть передан обратно и использован по прямому назначению, считает глава региона.

Губернатор также посоветовал руководству РМК провести работу над ошибками с их службой охраны, чтобы в дальнейшем она не допускала незаконных действий (например, блокирование автомобиля на территории, которая компании не принадлежит).

Борис Дубровский пообещал разобраться в ситуации с задержанием участников одиночных пикетов, которые проходили в день приезда главы государства. Губернатор также пообещал в рамках своих полномочий разобраться с делом Гамиля Асатуллина.

По поручению губернатора, региональный Минэкологии установит независимые приборы учета на границах санитарной зоны Михеевского ГОКа (действующий проект РМК) для оценки последствий будущего Томинского ГОКа.

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