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Ученые против засыпки Коркинского разреза отходами Томинского ГОКа и вносят свои предложения

 
Ученые против засыпки Коркинского разреза отходами Томинского ГОКа и вносят свои предложения

13/11/2017 - 11:18 Челябинские ученые выступают против размещения обезвоженных, по их оценкам, токсичных отходов Томинского ГОКа в угольном разрезе «Коркинский». Они направили письмо с обоснованием своей позиции в адрес ректоров Уральского и Санкт-Петербургского горных университетов.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», с 1 января 2018 года разрез прекратит добычу и начнется активная фаза рекультивации крупнейшего в Европе карьера. Ликвидацией разреза займется ООО «Промрекультивация»- совместное предприятие АО «Русская медная компания» и АО по добыче угля «Челябинская угольная компания».

Предлагается проводить рекультивацию разреза с использованием специального закладочного материала, который получат путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината (его РМК планирует построить в регионе).

Рекомендации по засыпке разреза обезвоженными отходами ГОКа подготовили эксперты экологического аудита Уральского государственного горного университета, а специалисты Санкт-Петербурского горного университета техническую возможность и «экологическую безопасность» этой операции. Челябинские ученые считают, что такие рекомендации нарушают требования природоохранного законодательства. При этом, по ним выполняются проекты двух новых цехов в составе ГОКа: цеха подготовки закладочного материала и цеха транспортировки закладочного материала.

Авторский коллектив Челябинского государственного университета подготовил научный доклад, который, по мнению ученых, должен помочь в принятии единственно верного решения по рекультивации разреза и не допустить размещения токсичных отходов Томинского ГОКа в карьере

«Район Коркинского разреза – это Западно-Сибирский сложный артезианский бассейн пресных питьевых вод, источник хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и СНТ, длительное время питавший Коркино. Это стратегические запасы области и страны», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» независимый эксперт Светлана Князева. Она отметила, что специалисты, эксперты, представители научного сообщества города Челябинска уже сообщали об этом факте ректору Санкт-Петербурского горного университета, но ответа не получили.

Челябинские ученые считают, что хвосты Томинского ГОКа содержат металлы 1 и 2 класса опасности (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, цинк, бериллий, медь и др.) и приведут к отравлению подземного водоносного горизонта.

Ученые подготовили свои рекомендации по рекультивации разреза. Авторы доклада предлагают «до отработки запасов ниже 370 метров карьерную выемку рассматривать, как объект санитарно-гигиенической рекультивации, рекреации и строительства…для повышения экологического потенциала территории».

В докладе подробно описываются технические и санитарно-гигиенические этапы рекультивации с использованием: глины и суглинков для изоляции выходов угольных пластов и углесодержащих пород; древесно-кустарных насаждений; посева трав; плантаций облепихи. Предполагается на пологом участке юго-восточного склона организовать спортивную базу для зимних видов спорта; на верхних уступах северного борта – построить гаражи, склады. В нижней части карьера будет водоем.

Техногенный рельеф Коркинского разреза предлагается также использовать для создания гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), так необходимой в условиях введенного в области «специального ежедневного режима использования электроэнергии».

Интересно также предложение об организации своеобразного «геологического музея» под открытым небом, так как карьерная выемка Коркинского разреза представляет собой уникальное явление в практике открытых горных пород.

Любовь Юрина
 
 

Разумными являются

ГостьВиктор Киселев 13/11/2017 - 17:41.

Разумными являются высказывания и предложения по перспективному погашению Коркинского угольного разреза. А реализация технических и технологических решений будет весьма сложной, но выполнимой. - горный инженер В.Г. ,Челябинск

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