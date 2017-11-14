 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Пасмурно, туман, снег
-3 °C
  • Пасмурно, туман, снег
  • Ветер: ВЮВ, 2 м/с
  • Давление: 767 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 100 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
ЧУК прекращает все работы на разрезе «Коркинский» и уходит
ЧУК прекращает все работы на разрезе «Коркинский» и уходит
«СТОП ГОК» опровергает РМК: Окончательное решение по лесам над Томинским месторождением не принято
«СТОП ГОК» опровергает РМК: Окончательное решение по лесам над Томинским месторождением не принято
Дубровский о встрече с РМК и активистами «СТОП ГОК»: Совершен вход в диалог
Дубровский: Начало диалогу активистов «СТОП ГОКа» и РМК положено
Эльбрус Нигматуллин: Путин вернись! Из-за смога дети не могут спать
Эльбрус Нигматуллин: Путин вернись! Из-за смога дети не могут спать
 

ЧУК прекращает все работы на разрезе «Коркинский» и уходит

 

14/11/2017 - 13:27 АО "Челябинская угольная компания» прекращает добычу угля на угольном разрезе «Коркинский» и выводит из карьера всех людей и технику.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор ЧУК Валерий Кальянов, лицензия на добычу бурого угля по коркинскому месторождению (лицензия ЧЕЛ 02948) была переоформлена с Челябинской угольной компании на ООО «Промрекультивация» (совместное предприятие РМК и ЧУК – 50 на 50) 23 октября.

Срок действия новой лицензии - до 31 декабря 2018 года, как и был у Челябинской угольной компании. В документе особо подчеркивается, что недропользователь принимает на себя все обязательства, включая невыполненные прежним пользователем недр.

У ООО пока нет всех необходимых для ведения работ документов – не оформлен горный отвод, аренда земли, не пересогласована годовая программа, не перерегистрированы опасные горные объекты. В связи с этим, директор "Промрекультивации" Николай Джемилев прислал ЧУК письмо с требованием остановить работы с 20 ноября.

«То есть до 20 ноября мы работаем по добыче, после этого выводим всю технику, принадлежащую ЧУК, увольняем людей и заканчиваем работу», - уточнил Валерий Кальянов.

И теперь" Промрекультивации" предстоит заниматься укреплением бортов, тушением техногенных пожаров, откачиванием воды. Но у них таких специалистов на сегодня нет (только ЧУК имеет технику, обученных и прошедших аттестацию специалистов, лицензии на маркшейдерские и взрывные работы). И пока ни один человек из ЧУКа (150 уже уволенных и 200 пока работающих сотрудников) не перешел на работу ни в ООО «Промрекультивация», ни в РМК, уточнил Валерий Кальянов. Так что непонятно, кто после ухода ЧУКа возьмет все под свой контроль.

Ранее при создании ООО «Промрекультивация» РМК заверяла, что добычные работы будут идти на разрезе до начала 2018 года. Все текущие обязательства по поставкам угля для энергетических компаний будут выполнены. По окончанию срока действия лицензии ООО «Промрекультивация» должна начать работы по формированию необходимой инфраструктуры для ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». Для этих работ будут использован специальный закладочный материал. Его будут получать путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината, который РМК планирует построить в регионе. Материал будет транспортироваться в карьер по специальным пульпопроводам.

Как сообщало агентство, челябинские ученые выступили против размещения обезвоженных отходов Томинского ГОКа в угольном разрезе «Коркинский».

Любовь Юрина
 
 

Главное

В Челябинске иномарка сбила пешехода, стоявшего на остановке
В Челябинске иномарка сбила пешехода, стоявшего на остановке
Виталий Безруков: на промышленных предприятиях Челябинска есть источники выбросов, которые нигде не зарегистрированы
Виталий Безруков: на промышленных предприятиях Челябинска есть источники выбросов, которые нигде не зарегистрированы
Яркая, но короткая: В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь»
Яркая, но короткая: В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь»
Ищут пожарные, ищет полиция: в селе Булзи пытаются выявить виновника многочисленных пожаров
Ищут пожарные, ищет полиция: в селе Булзи пытаются выявить виновника многочисленных пожаров
В Троицком районе в лобовую столкнулись иномарка и отечественное авто
В Троицком районе в лобовую столкнулись иномарка и отечественное авто
У жителей Челябинска из кранов потекла вода с ленточными червями
У жителей Челябинска из кранов потекла вода с ленточными червями
Арт-вернисаж к 100-летию библиотеки имени Пушкина в Челябинске
Арт-вернисаж к 100-летию библиотеки имени Пушкина в Челябинске
В Магнитогорске сохранили льготы на проезд детям и пенсионерам
В Магнитогорске сохранили льготы на проезд детям и пенсионерам
Арс-Пегас прочтет в Челябинске лекцию о русской поэзии.Фото со страницы Арс-Пегаса в vk.com
Арс-Пегас прочтет в Челябинске лекцию о русской поэзии
«СТОП ГОК» опровергает РМК: Окончательное решение по лесам над Томинским месторождением не принято
«СТОП ГОК» опровергает РМК: Окончательное решение по лесам над Томинским месторождением не принято
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование
Уголовное дело Сергея Давыдова
Дороги Челябинска

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования