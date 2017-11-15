Уголовное дело по ООО «Речелстрой», которым заинтересовался президент, передано в СК

15/11/2017 - 14:39 В следственное управление СК РФ по Челябинской области передано уголовное дело по факту хищения средств дольщиков руководством проблемной строительной компании ООО «Речелстрой», которая попала в поле зрения президента Владимира Путина.

Как уже сообщало агентство, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), было возбуждено в мае 2017 года по результатам прокурорской проверки в отношении неустановленных лиц руководства Речелстрой. «Накануне уголовное дело по факту мошенничества руководства Речелстрой» было передано в следственное управление СК РФ», - уточнил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков. Теперь его расследованием займется следователи СУ СК РФ региона.

По версии следствия, с декабря 2015 года по февраль 2016 года ООО «Речелстрой» привлекла более 2 миллиардов рублей средств дольщиков. Однако, граждане не получили свои квартиры в установленный договорами срок, стройки были «заморожены». По данным прокуратуры, руководители «Речелстрой», действуя через аффилированные компании, похитили свыше 1 миллиона рублей дольщиков.

В следственную группу включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления. Устанавливаются виновные лица и закрепляется доказательная база. «В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения причиненного ущерба», - заверили в следственном управлении.

Как уже сообщало агентство, ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В списке обманутых 1718 дольщиков. У компании «Речелстрой» из-за финансовых проблем не завершено строительство 18 домов.

Президент России Владимир Путин 9 ноября приезжал с рабочим визитом в Челябинскую область. Улетая из региона, глава государства из самолета позвонил одной из обманутых дольшиц "Речелстроя" и обсудил с ней ряд аспектов их проблемы. После разговора глава государства попросил губернатора взять на контроль решение проблемы. Борис Дубровский сразу же перезвонил дольщице и назначил встречу. Встреча состоялась 10 ноября.

Строительная компания «Западный луч» вызвалась помочь «Речелстрой» достроить часть домов. Новые строители уже начали инвестировать в проект свои средства. Компания планирует достроить только 11 домов. Дольщикам остальных 7 домов предлагается перейти в дома с более ранними сроками сдачи. В 2018 году намечается сдать семь домов. Еще четыре дома достроят в 2019 году.

Сегодня, 15 ноября, дольщики организовали серию одиночных пикетов возле резиденции губернатора, областной прокуратуры, регионального управления СК и министерства строительства и инфраструктуры. Таким образом они выражают неудовлетворение разработанной властями «дорожной картой».