 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака, дым
-1 °C
  • Рваные облака, дым
  • Ветер: ЮЮЗ, 5 м/с
  • Давление: 759 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 80 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Дубровский утвердил экологическую программу Челябинской области стоимостью 10 миллиардов рублей. Фото Валерия Иванова
Дубровский утвердил экологическую программу Челябинской области стоимостью 10 миллиардов рублей
Дубровский потребовал ввести запрет на движение по Челябинску большегрузов и неисправных автомобилей. Фото Валерия Иванова
Дубровский потребовал ввести запрет на движение по Челябинску большегрузов и неисправных автомобилей
Дубровский потребовал выработать реальный алгоритм действий по улучшению экологии
В периоды НМУ в Челябинской области будет действовать спецгруппа губернатора
В Челябинске завели уголовное дело на фирму, близкую к спикеру гордумы Станиславу Мошарову. Фото Валерия Иванова
В Челябинске завели уголовное дело на фирму, близкую к спикеру гордумы Станиславу Мошарову
 

В периоды НМУ в Челябинской области будет действовать спецгруппа губернатора

 

16/11/2017 - 14:18 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился в недельный срок создать межведомственную рабочую группу, которая под его руководством будет действовать в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Такое решение принято на оперативном совещании по экологии, которое провел губернатор Борис Дубровский.На встречу в резиденцию губернатора были приглашены руководители контролирующих органов (Росприроднадзор, Министерство экологии, Роспотребнадзор, Челябинский Гидрометцентр), силовых структур (прокуратура, УФСБ, МВД, МЧС), органов местного самоуправления Челябинска и крупных предприятий, вносящих существенный вклад в загрязнение воздуха.

На сегодня крупные промышленные предприятия могут контролировать только федеральные органы. Но, учитывая серьезность ситуации с экологией в регионе, губернатор высказал готовность организовать межведомственное взаимодействие всех структур, в том числе и федерального подчинения. «Я готов взять межведомственное взаимодействие на себя, сгрести все НМУ на себя. Но делать это только с одной целью – улучшить качество атмосферного воздуха», - подчеркнул губернатор. 

Перед межведомственной группой будут поставлены задачи: не допустить роста загрязнения воздуха в период НМУ, оперативно реагировать на изменение экологической обстановки, информировать население о фактическом состоянии качества атмосферного воздуха.

«Я хочу, чтобы мы договорились об алгоритме взаимодействия, которое приведет к реальному улучшению состояния атмосферного воздуха в Челябинске, в целом, и не допустит его ухудшения в период НМУ», - заявил глава региона, уточнив, что этот план действий должен быть понятен обычным гражданам.

Борис Дубровский напомнил, что, по оценке специалистов, в отдельные годы в Челябинской области почти половина дней безветренных (за 10 месяцев 2017 года - 102). В такие периоды устанавливаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в атмосферном воздухе. Но если в НМУ проводятся все необходимые мероприятия (снижаются объемы выбросов и отменяется ряд работ), то и при полном штиле воздух не должен загрязняться.

По мнению Бориса Дубровского, действующие на сегодня нормативы выбросов предприятий являются завышенными. Он потребовал от предприятий в период НМУ сокращать объемы выбросов по отношению к своей текущей деятельности и обеспечить беспрепятственный доступ контролирующим структурам.

Особые задачи в период НМУ поставлены и перед городскими властями. Необходимо ввести полный запрет на въезд и передвижение большегрузного транспорта по городу,  обеспечить исправность и соответствие экологическим стандартам общественного транспорта.


 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования