В периоды НМУ в Челябинской области будет действовать спецгруппа губернатора

16/11/2017 - 14:18 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился в недельный срок создать межведомственную рабочую группу, которая под его руководством будет действовать в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Такое решение принято на оперативном совещании по экологии, которое провел губернатор Борис Дубровский.На встречу в резиденцию губернатора были приглашены руководители контролирующих органов (Росприроднадзор, Министерство экологии, Роспотребнадзор, Челябинский Гидрометцентр), силовых структур (прокуратура, УФСБ, МВД, МЧС), органов местного самоуправления Челябинска и крупных предприятий, вносящих существенный вклад в загрязнение воздуха.

На сегодня крупные промышленные предприятия могут контролировать только федеральные органы. Но, учитывая серьезность ситуации с экологией в регионе, губернатор высказал готовность организовать межведомственное взаимодействие всех структур, в том числе и федерального подчинения. «Я готов взять межведомственное взаимодействие на себя, сгрести все НМУ на себя. Но делать это только с одной целью – улучшить качество атмосферного воздуха», - подчеркнул губернатор.

Перед межведомственной группой будут поставлены задачи: не допустить роста загрязнения воздуха в период НМУ, оперативно реагировать на изменение экологической обстановки, информировать население о фактическом состоянии качества атмосферного воздуха.

«Я хочу, чтобы мы договорились об алгоритме взаимодействия, которое приведет к реальному улучшению состояния атмосферного воздуха в Челябинске, в целом, и не допустит его ухудшения в период НМУ», - заявил глава региона, уточнив, что этот план действий должен быть понятен обычным гражданам.

Борис Дубровский напомнил, что, по оценке специалистов, в отдельные годы в Челябинской области почти половина дней безветренных (за 10 месяцев 2017 года - 102). В такие периоды устанавливаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в атмосферном воздухе. Но если в НМУ проводятся все необходимые мероприятия (снижаются объемы выбросов и отменяется ряд работ), то и при полном штиле воздух не должен загрязняться.

По мнению Бориса Дубровского, действующие на сегодня нормативы выбросов предприятий являются завышенными. Он потребовал от предприятий в период НМУ сокращать объемы выбросов по отношению к своей текущей деятельности и обеспечить беспрепятственный доступ контролирующим структурам.

Особые задачи в период НМУ поставлены и перед городскими властями. Необходимо ввести полный запрет на въезд и передвижение большегрузного транспорта по городу, обеспечить исправность и соответствие экологическим стандартам общественного транспорта.