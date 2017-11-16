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В Челябинске завели уголовное дело на фирму, близкую к спикеру гордумы Станиславу Мошарову. Фото Валерия Иванова
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В Челябинске завели уголовное дело на фирму, близкую к спикеру гордумы Станиславу Мошарову

 
В Челябинске завели уголовное дело на фирму, близкую к спикеру гордумы Станиславу Мошарову. Фото Валерия Иванова

16/11/2017 - 09:53 Челябинское предприятие ООО «Челябгорсвет», аффилированное с председателем городской Думы Станиславом Мошаровым, стало фигурантом уголовного дела.

По сообщению собственного источника агентства «Урал-пресс-информ», его завели в  ГУВД РФ по Челябинской области в конце октября текущего года.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ - это мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Конкретных фамилий в деле нет. В числе подозреваемых фигурирует «неопределенная группа лиц».

«Такая формулировка означает, что есть факт преступления и юридические или должностные лица, которые его совершили. Но кто они конкретно, по именам и фамилиям – неизвестно. Эти лица предстоит установить во время следствия», – пояснил независимый юрист Алексей Максимов.

Таким образом, в деле вполне может всплыть фамилия спикера Гордумы. По меньшей мере – как свидетеля. Дело в том, что, начиная с 2005 года ООО «Челябгорсвет» возглавлял как раз Станислав Мошаров. А в 2009-м после его избрания в Гордуму у руля компании встал его брат Константин. И, как считают независимые аналитики, именно родственные связи позволили «Горсвету» стать фактическим монополистом на рынке услуг по освещению Челябинска.

Как пояснил источник, суть дела в том, что в 2014-15 годах руководство ООО «Челябгорсвет», вероятно, путем обмана незаконно получило от Управления дорожного хозяйства более 1 миллиона бюджетных рублей.  Это произошло так. 31 октября 2014 года КУИиЗО администрации Челябинска сдал «Горсвету» в аренду муниципальную систему освещения. По договору все обслуживание компания Мошарова должна была производить за свой счет.  А 25 мая 2015-го Константин Мошаров ставит свою подпись под новым контрактом, заключенным уже с Управлением дорожного хозяйства Челябинска на срок до 31 декабря.

Предметом данного контракта являлось выполнение работ по эксплуатации наружного освещения Челябинска. Это осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт, окраска опор, кронштейнов, аварийно-восстановительные работы.  То есть то, что контора Мошарова-младшего должна была делать за свой счет, она  обязалась сделать более чем за 1 миллион бюджетных рублей.

Как считает следствие, в Упрдорхозе не знали о заключенном ранее договоре с КУИиЗО, вот и попались на удочку мошаровской компании.

Не исключено, что расследования этого уголовного дела потянет за собой другие нелицеприятные истории, в которые успел попасть «Челябгорсвет». Речь идет о многочисленных аукционах, которые компания Мошарова выигрывала  в бытность губернатора Михаила Юревича без какой-либо конкуренции. Причем сама аукционная документация составлялась так, чтобы исключить присутствие на торгах кого-либо еще. Речь может идти о миллиардах рублей, на фоне которых фигурирующий в уголовном деле 1 миллион – капля в море.

Есть мнение, что «манна небесная» посыпалась на «Челябгорсвет» от Юревича за то, что Станислав Мошаров поддержал его в войне с экс-председателем Челябинского областного суда Федором Вяткиным, которую бывший губернатор развернул осенью 2012-го. Кроме того, экс-губернатора связывали дружеские связи с владельцем предприятия Игорем Устюжаниным, три предприятия которого ( «Челябгорсвет», «Челябгорзеленстрой» и «ЛЕРУ»), из мунициальных став частными, получали большие преференции. Благоволил  бизнесмену и экс-мэр Сергей Давыдов.

Данное уголовное дело, как агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в областной прокуратуре, находится на контроле ведомства, а расследуется главным следственным управлением ГУВД по Челябинской области.

Предыстория вопроса тут

Челябинское УФАС отменило муниципальные контракты с фирмами, подконтрольными Устюжанину и Мошарову

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