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Дубровский утвердил экологическую программу Челябинской области стоимостью 10 миллиардов рублей. Фото Валерия Иванова
Дубровский утвердил экологическую программу Челябинской области стоимостью 10 миллиардов рублей
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Дубровский утвердил экологическую программу Челябинской области стоимостью 10 миллиардов рублей

 

17/11/2017 - 13:19 Челябинская область направит на охрану окружающей среды более 9,8 миллиарда рублей за 2018-2025 годы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил соответствующую областную государственную программу. В документе – 165 страниц. Программа предусматривает комплексное решение экологических проблем Челябинской области, отнесенных к сфере компетенции Минэкологии.

За восемь лет на финансирование программы из областного бюджета будет выделено почти 2,5 миллиарда рублей, федерального – 2,6 миллиарда рублей, местных бюджетов – 43,9 миллиона рублей, внебюджетных источников – 43,9 миллиарда рублей.

В результате реализации программы планируется сокращение на 30,1% выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников по отношению к показателям 2007 года.

Намечено также довести долю уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников до 87,4%.

В области останется максимум один город с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На сегодня в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (Челябинск и Магнитогорск) проживают 1,6 миллиона человек, что составляет 45,7% населения региона. Программа позволит улучшить экологические условия для 418,25 тысячи человек.

Любовь Юрина
 
 
 

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