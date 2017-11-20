Большегрузам запретят въезд в Челябинск во время НМУ

20/11/2017 - 11:53 Во время неблагоприятных метеоусловий первого уровня большегрузным автомобилям вскоре придется простаивать на въезде в Челябинск. Таким способом власти города хотят хоть как-то повлиять на чистоту воздуха.

Об этом сообщил на аппаратном совещании глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев. По словам градоначальника, решение уже есть, но как его воплотить – сейчас решается.

«Надо проработать вопрос с торговыми сетями. Огромное количество товаров везется именно на автомобилях. И торговцы не должны пострадать. В то же время большегрузы создают выхлопы, которые во время НМУ усугубляют экологическую обстановку», – подчеркнул мэр.

Второй вопрос – это техническая сторона. Где находиться машинам в течение нескольких дней, как своевременно информировать водителей – этими вопросами, по словам Тефтелева, должна заниматься ГИБДД.

В мэрии собираются купить специальный газоанализатор, который сможет фиксировать количество автомобильных выхлопов. Правда, когда это будет, Тефтелев не уточнил.

Кроме того, в период НМУ под особый контроль возьмут городскую свалку. В мэрии обещают полностью исключить варианты возгораний. А на зиму собираются приобретать реагенты для снега, которые не будут влиять на состояние воздуха.

Решение Тефтелева – это ответ на заявление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. 17 ноября тот потребовал ввести полный запрет на въезд и передвижение большегрузного транспорта, а также неисправной техники по городу.

«Если мы призываем граждан отказаться от автомобилей для снижения загрязнения в период НМУ, то мы должны обеспечить им возможность передвижения по городу экологически безопасными видами транспорта», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой путей и механизмов перехода на экологически чистый общественный транспорт.