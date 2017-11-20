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Челябинская область расширяет сотрудничество с крупнейшими учреждениями культуры

 
Челябинская область расширяет сотрудничество с крупнейшими учреждениями культуры

20/11/2017 - 15:39 До конца года правительство Челябинской области планирует заключить соглашения о сотрудничестве с еще двумя крупнейшими федеральными учреждениями культуры - Российским историческим обществом и «Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина».

На прошлой неделе в Москве было подписано соглашение между Челябинской области и Большим театром России. Ранее регион подписал соглашение с дирекцией музеев «Московский Кремль». Ни Большой театр, ни Московский Кремль ранее аналогичных соглашений с регионами не заключали.

«Сотрудничество с крупнейшими федеральными учреждениями культуры сделает культурное пространство области более насыщенным, позволит сделать культурные ценности более доступными для южноуральцев», - подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский на еженедельном аппаратном совещании с заместителями и министрами.

Вице-губернатор Вадим Евдокимов уточнил, что уже в ближайшую субботу в область приедут представители Всероссийского исторического общества для проработки соглашения с регионом. В рамках подписания соглашения с «Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина» планируется открыть на базе библиотек на территории Челябинской области не менее 100 удаленных электронных читальных залов.

Как уже сообщало агентство, Большой театр России согласовал план работы с Челябинским театром оперы и балета имени Глинки в рамках соглашения о сотрудничестве. В июне 2018 года двое солистов из московской труппы примут участие в гала-концерте фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». А с 19 по 21 октября челябинские зрители увидят спектакль из репертуара Большого театра. Вполне вероятно, что это будет опера «Богема» Дж. Пуччини. На 2019 год запланировано участие московской балетной труппы в фестивале «В честь Екатерины Максимовой» и показ двух челябинских балетных спектаклей на Новой сцене Большого театра.

Московский Кремль в рамках заключенного с областью соглашения на протяжении ближайших 7 лет будет привозить в регион различные выставочные проекты из своих музеев. Первым проектом станет парадная охота.

Ольга Мельчакова
 
 

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