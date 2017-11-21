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Химик-технолог Надежда Вертяховская: Представленная Росгидрометом информация указывает на серьезную аварию
Химик-технолог Надежда Вертяховская: Представленная Росгидрометом информация указывает на серьезную аварию
 

Химик-технолог Надежда Вертяховская: Представленная Росгидрометом информация указывает на серьезную аварию

 

21/11/2017 - 12:47 Химик-технолог с большим стажем Надежда Вертяховская обратилась в министерство общественной безопасности Челябинской области с просьбой разъяснить опубликованную Росгидрометом информацию об экстремально высоком уровне радиационного загрязнения окружающей среды в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года.

Напомним, Росгидромет опубликовал информационно-аналитический материал, свидетельствующий, что с 25 сентября до 1 октября все посты на Южном Урале зафиксировали превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений.

В частности, в районе Аргаяша с 26 сентября по 1 октября фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем (а в предыдущие два дня – 25 и 26 сентября – превышение отмечалось в 54 и 40 раз). В Новогорном превышение было зафиксировано в 440 раз.

Дипломированного химика интересует, что послужило источником повышенного содержания рутения-106 в Челябинской области. Надежда Вертяховская просит также первого замминистра Светлану Костину объяснить, почему от населения скрывался факт радиоактивного загрязнения.

«Согласно действующему законодательству, информация о чрезвычайных происшествиях, угрожающих безопасности и здоровью граждан, не может составлять государственную или иную тайну, - отмечает Надежда Вертяховская. - Более того, согласно статье 237 Уголовного кодекса РФ за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, предусмотрена уголовная ответственность».

Надежда Вертяховская уточнила, что она в 1984 году окончила МХТИ им. Д.И. Менделеева и три года обучалась на военной кафедре этого вуза. «Прошу не успокаивать, что зафиксированные Росгидрометом объемные активности Ru-106 на 2-4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности ДОАнас = 4,4 Бк/м3, регламентируемой в НРБ-99/2009 (нормы радиационной безопасности)» - пишет в обращении химик-технолог.

По ее мнению, представленная Росгидрометом информация указывает на серьезную аварию. Она считает, что источник аварии скрывается или неизвестен до настоящего момента.

Надежда Вертяховская просит министерство уточнить, проводились ли проверки на металлургических предприятиях и ведется ли мониторинг сельхозпродукции, поступающей на рынки Челябинска из района загрязнения (Аргаяша, Новогорного, Озерска или другого)?

Кроме того, она обратилась ссоответствующим запросом в прокуратуру УрФО.

Любовь Юрина
 
 

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