Савченко: Власти Челябинской области не получали от Гидромета никакой информации об опасных уровнях радиации

Об этом написал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко на своей странице, комментируя информацию, опубликованную федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своем сайте. По данным службы, с 26 сентября по 1 октября в Челябинской области зафиксировано экстремально высокое загрязнение по одному из радионуклидов.

«Превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня)», - говорится в сообщении.

Первая информация о выбросе это довольно редкого радионуклида появилась в октябре в зарубежных СМИ. Тогда источником выбросов назывался ПО «Маяк». для того, чтобы разобраться в ситуации, были привлечены специалисты-физики, Госгидромет, Роспотребнадзор и представители Росатома. И они пришли к выводу, что озерское предприятие не причастно к выбросам рутения-106. О чем тогда и заявили областные власти.

Как пояснил Евгений Савченко, подразделения Росгидрометцентра обязаны сообщать властям обо всех опасных скачках уровня радиации, для принятия неотложных мер защиты населения, включая эвакуацию. «Гидрометцентр после 11 октября нам ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но он не приближался к опасному уровню, - подчеркнул министр.- То есть оснований для проведения защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было».

Евгений Савченко также особо подчеркнул, если бы чиновники имели информацию о выбросах, то, как и любой здравомыслящий человек, кинулись бы спасать, как минимум, свои семьи. «Чиновники и их семьи не имеют прививок от радиации (сарказм понимаете), потому надо быть полным отморозком, чтобы укрывать опасную информацию и не принимать мер для спасения людей», - написал министр.

Глава ведомства особо подчеркнул, что и Росгидромету нет никакого смысла скрывать информацию о повышении радиационного фона, так как она регулярно и официально публикуется. «Также обращаю внимание на то, что источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим «Маяком» предприятие, по переработке ядерных отходов, - отметил Савченко и добавил. - Наводит на определенные мысли, но для каких-либо категоричных, тем более обвинительных выводов у меня оснований нет».