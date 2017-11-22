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Ажиотаж вокруг рутения в Челябинской области выгоден конкурентам «Маяка»

 

22/11/2017 - 09:50 Информационный ажиотаж вокруг повышенного уровня изотопа рутений-106 в атмосфере ряда территорий в Челябинской области в октябре 2017 года выгоден конкурентам ПО «Маяк».

Такое предположение высказал министр радиационной безопасности области Евгений Савченко агентству «Урал-пресс-информ».

«Главный конкурент «Маяка» располагается во Франции. А именно с этой страны началась информационная волна о повышенном радиационном фоне в Челябинской области, – напомнил Евгений Савченко. - И некоторые известные в области правозащитники перебрались жить во Францию (Надежда Кутепова, которая много лет защищала права пострадавших от аварии на «Маяке», а затем эмигрировала – прим.ред.). Какое-то странное совпадение».

Министр отметил, что поток информации о повышенном радиационном фоне на Южном Урале в районе «Маяка» пошел как раз в тот момент, когда начались переговоры по переработке ядерного топлива.

«Возникает подозрение, что кто-то пытается посеять недоверие к технологическим процессам Росатома, чтобы сорвать те или иные сделки», - высказал свое предположение Евгений Савченко.

Росгидромет отмечает, что «повышенное внимание к данным мониторинга создалось некоторыми природоохранными организациями в период формирования их бюджетов на следующий год, с целью «повышения» их значимости в глазах общественности, а также неумением данных организаций работать в информационных средах».

Евгений Савченко также отметил, что Росатом всегда подчеркивал безопасность всех технологических процессов, которые они осуществляют. Министр рассказал, что на сайте Росатома можно узнать показатель радиационного фонда в режиме реального времени. Данные Единой Государственной Автоматизированной Системы Мониторинга Радиационной Обстановки (ЕГАСМРО) находятся в открытом доступе и еженедельно обновляются на сайтах  www.meteorf.ruwww.egasmro.ruwww.rpatyphoon.ru. Гидрометцентр также регулярно публикует все данные на этот счет.

Ольга Мельчакова
 
 

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