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Ростехнадзор не выявил нарушений и превышения уровня радиации на «Маяке»

 

22/11/2017 - 16:26 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проверила ФГУП «ПО Маяк» в Озерске (предприятие Госкорпорации «Росатом», Челябинская область) после появления информации об обнаружении в атмосферном воздухе ряда европейских государств изотопа рутений-106. Нарушений на предприятии не выявлено.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Ростехнадзора., в конце сентября – начале октября в Европе были зафиксированы уровни активности рутения-106 от 10 мкБк (микробеккерелей) до 100 мБк (милибеккерелей) на кубометр воздуха. Наибольший показатель (145 мБк/м3) был отмечен 30 сентября в Бухаресте.

Неконтролируемый выброс этого изотопа мог явиться результатом деятельности по переработке отработавшего ядерного топлива или производства радионуклидных источников. Поэтому Ростехнадзором было принято решение проверить ПО «Маяк». Проверка проводилась с 26 октября по 3 ноября 2017 года.

«В ходе проверки установлено, что в течение августа-октября 2017 года на территории ФГУП «ПО Маяк», его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней, установленных для предприятия», - сообщили результаты проверки в Ростехнадзоре. Проверяющие не выявили никаких нарушений, связанных с проведением радиационного контроля за источниками выбросов радиоактивных веществ, а также с работой оборудования и ведением технологических процессов, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106.

Как уже сообщало агентство, Росгидромет опубликовал информационно-аналитический материал, свидетельствующий, что с 25 сентября до 1 октября на территории России и европейских стран в пробах аэрозолей были зафиксированы значительные концентрации рутения-106. Максимальная концентрация была зафиксирована на территории Челябинской области вблизи комбината «Маяк». Предприятие опровергло свою причастность к превышению содержания рутенияв воздухе.

В Росатоме подтвердили, что никаких инцидентов на объектах атомной отрасли России не происходило. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли в стране контролируется, находится в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону. «Зафиксированное Росгидрометом в конце сентября – начале октября превышение концентраций изотопа рутения-106 (Ru-106) в атмосфере меньше предельно допустимой концентрации в 100-10000 раз. Эти уровни не представляют опасности для жизни и здоровья людей», - подчеркивают в пресс-службе Росатома. Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко также заявил о том, что повышение уровня рутения-106 не представляет никакой серьезной опасности для жителей, а является лишь поводом для тщательного разбирательства.

Ольга Мельчакова
 
 

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