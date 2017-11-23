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Сергей Шаль признал частично справедливой критику «дорожной карты» по проблемным домам

 
Сергей Шаль признал частично справедливой критику «дорожной карты» по проблемным домам

23/11/2017 - 15:09 Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль признал частично справедливой критику обманутых дольщиков по разработанной властями «дорожной карте», при этом отметив, что в большей мере претензии должны быть адресованы к застройщикам.

Обманутые дольщики региона раскритиковали «дорожную карту» по проблемным строительным компаниям, которую разработали и утвердили областные власти.

«Я согласен с критикой. Но в «дорожной карте» не должно быть графика ввода домов», - рассказал Сергей Шаль на состоявшейся 23 ноября пресс-конференции. Он уточнил, что «дорожная карта» - это комплекс мер, которые власти осуществляют по поддержке попавших в трудную ситуацию строительных компаний. «График по вводу каждого конкретного дома должен предоставлять застройщик», - пояснил вице-губернатор.

В частности, компания «Речелстрой», ставшая знаменитой на всю страну после звонка президента Владимира Путина одному из обманутых дольщиков, должна разработать график сдачи домов, представить его дольщикам. «Мы берем обязательства помочь компаниям как можно быстрее составить график», - добавил замгубернатора.

На сегодня в Челябинской области 100 застройщиков привлекли денежные средства практически 15 тысяч участников долевого строительства на 331 объекте недвижимости Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства и инфраструктуры области, в «дорожную» карту проблемных домов на сегодня включены 45 объектов.

Расследуется 10 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств при возведении жилых домов. В том числе уголовные дела по факту нецелевого расходования денежных средств почти 300 дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь», ООО «Речелстрой» (почти 900 дольщиков), в отношении руководителей ООО «Гринфлайт», от действия которых пострадали свыше 4,3 тысячи участников долевого строительства жилого комплекса «Академ Riverside».

Любовь Юрина
 
 

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