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В Челябинской области вырастут оклады у немедицинских сотрудников больниц

 
В Челябинской области вырастут оклады у немедицинских сотрудников больниц

23/11/2017 - 10:24 В Челябинской области на 4% увеличат оклады немедицинским работникам лечебных организаций, подведомственных областному министерству здравоохранения.

Напомним, в соответствии с «майскими» указами президента России Владимира Путина, заработные платы медицинских работников (врачей, среднего и младшего медперсонала) должны приводиться в соответствие с индикативными значениями.

Так, глава государства поручил к 2018 году довести уровень зарплат младших и средних медицинских работников до уровня 100% от средней зарплаты по региону, а доходы врачей и сотрудников с высшим образованием – до 200% от средней суммы по экономике субъекта федерации.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, за первое полугодие 2017 года среднемесячная заработная плата врачей составила 47 303 рубля, среднего медперсонала – 24 742 рубля, младшего медперсонала – 15 109 рублей.

Напомним, министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время своего визита в столицу Южного Урала 9 ноября подчеркнула, что Челябинская область - это один из регионов, который выполняет показатели по зарплате. В октябре уровень заработной платы медиков соответствовал действующему указу президента.

«Медики получают зарплату в соответствии с действующим контрактом, она не может быть у всех одинаковой. Кто-то получает намного больше, чем средняя заработная плата, а кто-то не нарабатывает часов», - уточнил министр.

Ольга Мельчакова
 
 

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