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Из-за транспортной недоступности из аэропорта Баландино массово увольняются сотрудники

 
Из-за транспортной недоступности из аэропорта Баландино массово увольняются сотрудники

24/11/2017 - 16:17 В Челябинске из-за транспортной недоступности из аэропорта Баландино массово увольняются сотрудники. Чиновникам порекомендовали открыть дополнительные автобусные рейсы.

Об этом шел разговор 23 ноября на заседании комитета по промышленной политике Законодательного собрания Челябинской области.

«Нужно иметь ввиду, что в аэропорту 2000 человек работает. 50 процентов людей увольняются из-за отсутствия транспорта. Это вопрос стабильности работы аэропорта», - пожаловался директор челябинского авиапредприятия Юрий Коньков.

Как сообщил заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области Александр Филиппов, властям Челябинска уже рекомендовано открыть два дополнительных маршрута. Один из них будет отправляться от железнодорожного вокзала. Он будет следовать по улице Кирова до Теплотехнического института, затем по проспекту Победы до Свердловского проспекта и далее до аэропорта.

Второй маршрут хотят запустить от улицы Чичерина. Он пройдет по Комсомольскому проспекту и также далее до аэропорта.

Дополнительные маршруты до воздушной гавани были разработаны на основании мнений горожан. Как уже сообщало агентство, в сентябре министерство дорожного хозяйства и транспорта области предложило южноуральцам самим определить маршрут движения автобуса до аэропорта. Свое мнение высказали более 300 человек.

Кроме того, министерство транспорта региона предлагало руководству аэропорта подумать о запуске спецрейса именно для сотрудников предприятия, однако ответной реакции не последовало.

Инна Шемаева
 
 
 

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