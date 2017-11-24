В воскресенье в Челябинской области отметят День матери

В России этот праздник был официально установлен 30 января 1998 года, ежегодно он празднуется в последнее воскресенье ноября.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем матери. «Слово «мама» всегда было и будет первым в жизни человека – и самым главным. Нежные материнские руки, тепло ее сердца и великая сила материнской любви ведут нас по жизни, - говорится в поздравлении. - Все начинается с мамы. Мы открываем для себя мир – она радуется нашим открытиям; жизнь наполняется взлетами и падениями – она радуется нашим успехам и переживает за неудачи, помогая, воспитывая мудрым советом. Вы всегда смотрите в будущее, потому что каждый ребенок – это продолжение семьи, продолжение страны, продолжение человеческого рода. И оно должно быть достойным! Искренне благодарю вас за этот большой самоотверженный материнский труд. Здоровья вам, любви и внимания своих детей, радости, счастья и благополучия в ваших семьях!»

В Челябинске праздничные мероприятия пройдут 26 ноября с 13 до 17 часов на трех концертных площадках. В 13 часов пешеходная Кировка приглашает на концерт «Рок-н-ролл для наших мам».

В 14 часов в горсаду имени Пушкина начнется концертная программа «К мамам с любовью». Гостей приглашают на дружескую встречу с искусством, зрителей ожидают творческие номера разных жанров. С праздником любимых мам поздравят сольные вокалисты, фольклорные вокальные и хореографические ансамбли, молодежные и эстрадные коллективы.

В это же время в центральном парке имени Гагарина пройдет праздничное представление «От сердца к сердцу», на большой сцене выступят талантливые вокалисты и хореографические коллективы.

В свою очередь, региональный минздрав рекомендовал медицинским организациям области в этот день провести лектории, круглые столы, дни открытых дверей в женских консультациях и поликлиниках.

По данным ведомства, ежегодно в Челябинской области мамами становятся порядка 40 тысяч женщин. За 10 месяцев 2017 года в регионе родились 34 403 малыша.

Вопросам материнства и детства в Челябинской области уделяют особое внимание, в том числе улучшению репродуктивного здоровья населения. В медучреждениях области проходят осмотры несовершеннолетних для раннего выявления заболеваний, регулярные обследования беременных женщин, проводятся мероприятия по профилактике невынашиваемости беременности, а также увеличиваются объемы высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Так, в 2017 году за счет средств обязательного медицинского страхования провели более 1500 циклов ЭКО, в результате которых на свет появились 475 детей.

Еще одним приоритетным направлением работы стала профилактика абортов. За год число абортов снизилось с 19 тысяч 232 до 10 тысяч 499. С 2012 года в Челябинской области работают 14 центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря их деятельности, 349 будущих мам отказались от аборта в этом году, и 25 женщин передумали оставлять ребенка в родильном доме после его рождения.

Также на Южном Урале активно развивается система реабилитации недоношенных детей. С начала года 1951 малыш родился недоношенным, из них 136 с экстремально низкой (менее 1000 грамм) и 239 с очень низкой массой тела (менее 1500 грамм). Всех женщин при преждевременных родах со срока 22-34 недели беременности госпитализируют в областной перинатальный центр (ОПЦ). Если не удается доставить рожениц в Челябинск, их отправляют в один из двух межрайонных перинатальных центров в Магнитогорске или Златоусте.

По итогам 10 месяцев 2017 года в областном перинатальном центре принято 4282 – 14% от всех родов Челябинской области. Также за этот период врачи ОПЦ приняли 703 преждевременных родов – это 34,7% от общего числа преждевременных родов в регионе.