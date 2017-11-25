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Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
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Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию

 

25/11/2017 - 18:47 В Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию. Жители города подписали петиции в адрес президента России, депутатов Государственной Думы и губернатора области Бориса Дубровского.

«Нас много. Мы хотим жить», - под таким девизом сегодня, 25 ноября, в Челябинске прошел митинг против строительства Томинского ГОКа.

Территория в сквере имени Колющено напоминала растревоженный муравейник. Сначала сотни, а потом уже тысячи челябинцев пришли, чтобы сказать о том, что устали от отвратительной экологии, постоянных выбросов и о том, что они против того, чтобы в городе появилось еще одно предприятие, которое добавит вреда экологии промышленного города-миллионника. Жители города шли таким огромным потоком на митинг, который можно сравнить с шествием на День города. Шли целыми семьями. Не помешал ни холод, ни смог. Ведь и сегодня в Челябинске снова был объявлен режим «черного» неба и город снова задыхался от выбросов.

Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию

«Строительство Томинского ГОКа приведет к тому, что порядка 400 миллионов тонн воды будет отравлено. Вырубят больше 3000 гектаров леса. Об этом уже все знают», - рассказала жительница Челябинска Елена Воробьева.

Жительница Челябинска Вера Афонина здесь родилась и выросла. Давно на пенсии, редко выходит из дома, но не смогла пропустить экологический митинг.

«Ведь Путин нас услышал. Я за Челябинск без смога и ГОКа. Я за то, чтобы наши дети не болели и не страдали от этой экологии», - сказала Вера Афонина.

Митинг открылся минутой молчания. Она была посвящена Году экологии в России.

«Минута молчания посвящается всем челябинцам, кто умер от онкологии, не рождённым детям и тем, кто погиб от нашей экологии», - сказал активист движения «СТОП ГОК»  Сергей Белогорохов.

На митинге присутствовал лидер движения Василий Московец, тот самый, которому после визита в Челябинск позвонил президент России Владимир Путин.

«После звонка президента губернатор Челябинской области наконец-то с нами встретился. Мы полтора года от него этого добивались. Договорились, что начинаем серию встреч по строительству ГОКа. Это не переговоры с «Русской медной компанией». Нам не о чем говорить с ними», - сказал Московец.

«Да мы с ними с 2015 года боремся, поэтому и пришел сегодня. Нас должны услышать», - сказал житель Челябинска, адвокат Владимир Казанцев.

Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию

Челябинцы подписались под обращением к управлению Росприроднадзора, Ростехнадзора, строительного надзора Челябинской области, руководству Томинского ГОКа и губернатору Челябинской области Дубровскому. В нем они просят обеспечить  выполнение рекомендаций СПЧ по вопросу строительства вблизи  Челябинска Томинского ГОКа.

«Нужно приостановить любые работы по строительству Томинского ГОКа до получения всех согласований и разрешений в отношении скорректированного проекта», - заявили организаторы митинга.

Митинг против строительства Томинского ГОКа перерос в крупную экологическую акцию. Челябинцы подписались под петицией к президенту Владимиру Путину.

Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию

«Вы совершенно правильно заметили, что оставить в прежнем состоянии ситуацию с экологией в Челябинске невозможно. К предприятиям, которые не используют фильтры для очистки выбросов должно быть ужесточено наказание. Органы государственной власти пытаются замалчивать эту проблему, ссылаясь на «наследие прошлого» и на то, что Челябинск традиционно не славился своей экологией и пора-де к этому привыкнуть», - говорится в сообщении президенту.

Челябинцы просят президента обязать органы власти Челябинска и Челябинской области заранее предупреждать население о том, когда город накроет очередной смог, какие вредные вещества есть в воздухе, какие меры горожанам предпринимать, чтобы вред здоровью был минимальным.

«А также обязать предприятия снижать техногенную нагрузку и выбросы в период НМУ. И разработать график, в котором детально будет прописано, какие предприятия и какими очистными фильтрами оборудованы», - рассказала Наталья Корнилова.

Еще одна петиция была написана министру природных ресурсов и экологии России и также отправлена в совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Она касается злополучного коркинского разреза.

«Мы просим провести открытый конкурс проектов, имеющих целью прекращение эндогенных пожаров и рекультивацию коркинского разреза. Чтобы туда не засыпали отходы ГОКа», - рассказала активист движения «СтопГок» Татьяна Вавилова.

Обратились челябинцы и к депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову.

«По поручению Путина совет по развитию гражданского общества и правам человека провел масштабную инспекцию в Челябинской области и по ее результатам  опубликовал рекомендации по 10 направлениям для принятия мер по защите конституционных прав людей на благоприятную окружающую среду. Просим взнести изменения в статью 8.21 КоАП в части установления административной ответственности для всех юридических лиц и ИП, осуществляющих хозяйственную деятельность, за нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ в периоды НМУ с применением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия », - говорится в обращении к Бурматову, под которым подписались тысячи челябинцев.

По предварительной информации, митинг посетили порядка  2000 человек. Правоохранители следили за тем, чтобы не было провокаций. На входе в сквер были установлены рамки металлоискателей. 

«Сотрудники полиции и Россгвардии обеспечивали безопасность участников митинга. Нарушений правопорядка выявлено не было», -  рассказал агентству «Урал-пресс-информ» оперативный дежурный регионального полицейского главка.

Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию

Попытка провокации все же была. Неизвестные люди стали разворачивать куб с рекламой митинга Навального, который в этом сквере также пройдет завтра. И замаскировано это все было под митинг против строительства Томинского ГОКа. Митинг, на который сегодня пришли простые челябинцы, которые хотят, чтобы воздух в городе был чистый. А политические игры Навального их явно не интересуют. Впрочем, как и его вряд ли интересует чистота воздуха в Челябинске.

Инна Шемаева

Фото

Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
Без ГОКа и без смога: в Челябинске митинг против строительства Томинского ГОКа превратился в масштабную экологическую акцию
 
 

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