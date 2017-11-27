Леонид Одер об отстранении Фаткулиной от участия в олимпийских играх за допинг: это решение не имеет под собой доказательств вины спортсменки

27/11/2017 - 10:45 Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер уверен, что Ольгу Фаткулину незаслуженно лишили олимпийской медали и отстранили от участия в Олимпийских играх. В защиту южноуральской конькобежки также выступил Союз конькобежцев России.

«От лица министерства спорта, всей южноуральской спортивной общественности и от себя лично выражаю крайнее несогласие с решением Международного Олимпийского комитета по поводу пожизненного отстранения Ольги Фаткулиной от участия в Олимпийских играх и лишения ее статуса серебряного призера Олимпиады в Сочи. За всю свою спортивную карьеру Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга, до и после Олимпиады в Сочи в ее пробах также не было обнаружено никаких запрещенных препаратов. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой. Это односторонне решение не имеет под собой реальных причин и доказательств вины спортсменки», - сказал Леонид Одер.

Сейчас Ольга и другие спортсмены, в отношении которых были приняты санкции МОК, будут отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В защиту Ольги уже выступил Союз конькобежцев России, который подаст апелляцию в CAS, как только у россиян появится на руках мотивировочная часть решения МОК.

«В любом случае, для нас Ольга Фаткулина была, есть и будет обладательницей олимпийской медали. И мы будем продолжать финансировать ее подготовку и выступление на всероссийских соревнованиях и турнирах под эгидой ISU (Международного союза конькобежцев). К сожалению, вместо того, чтобы продолжать спортивную подготовку, нашим спортсменам приходится доказывать свою невиновность в судах и заниматься прочими вещами, которые не имеют под собогй почвы», - добавил главный спортивный чиновник региона.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил сожаление по поводу решения международного Олимпийского комитете (МОК) об аннулировании результатов челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной. Борис Дубровский отметил, что южноуральцы поддерживают Ольгу в этот тяжелейший период.

Напомним, международный олимпийский комитет признал Ольгу Фаткулину виновной в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. 27-летняя спортсменка пожизненно отстранена от Олимпиад, ее результаты с ОИ-2014 аннулированы. В Сочи она была второй на дистанции 500 метров.

«Мне сложно даже подобрать слова в этой ситуации. Я невиновна и намерена доказывать это в других инстанциях. Сейчас мы в Калгари, и мне нужно настраиваться на выступление на этапе Кубка мира», – сказала Фаткулина в интервью sportbox.ru.