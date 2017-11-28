Суд арестовал нажитое «непосильным трудом» имущество экс-главы Челябинска Сергея Давыдова

28/11/2017 - 11:16 Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об аресте объектов недвижимости, принадлежащих бывшему главе администрации Челябинска Сергею Давыдову. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как уже сообщало агентство, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. По данным следствия, Давыдов с 2012 по 2015 годы совершил хищение денег в особо крупном размере (порядка 340 миллионов рублей) через МУП ЧКТС.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова, суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на 60 объектов недвижимости и по 1/6 доли в двух нежилых помещениях вплощадью 584 и 275 квадратных метров, которые расположены в здании по улице Ферросплавная в Челябинске.

Под арест попали нежилые помещения в поселке санаторий «Еловое» в Чебаркульском районе. Площадь этих помещений колеблется от 28,9 квадратных метра до 922,7 квадратных метра. По данным нашего источника, Давыдову принадлежит второй корпус санатория. Сейчас на территории бывшей здравницы остались действующими только два корпуса, один из которых и находится в собственности экс-главы. Большая территория вокруг него огорожена и доступ туда ограничен, также как и к части берега у корпуса.

Арестованы также земельные участки, в том числе участок в Челябинске (Калининградская, 66, коттедж на берегу Изумрудного карьера), незавершенное строительство в Миассе, жилое здание в Чебаркуле. В поселке Верхний Атлян под арест попал разрез «Косой Пласт».

Наталья Прохорова уточнила, что санкция части 4 статьи 159 УК РФ, которая вменяется Давыдову, предусматривает в том числе и наложение штрафа, поэтому и было принято решение об аресте имущества в общей сложности на 100 миллионов рублей. «Суд согласился с ходатайством следователя, посчитал его обоснованным, так непринятие мер обеспечения может в дальнейшем затруднить исполнение приговора», - уточнила Наталья Прохорова.

Давыдов и его защитник не обжаловали решение суда об аресте недвижимого имущества.

Как уже сообщало агентство, в 2012 году государственное унитарное предприятие «Санаторий «Еловое», находящееся в собственности области, было признано банкротом. Конкурсный управляющий Денис Быков в 2013 году продал через аукцион весь имущественный комплекс санатория. Счастливый покупатель – строительная компания «Легион-С» - тут же перепродала его компании–застройщику «ДСК-1», аффилированной с сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым через фирму-учредителя «Авега». Новые владельцы намеревались построить на этой территории 18-этажные здания, якобы для оздоровления людей. Но достались бы они лишь избранным. Губернатор Борис Дубровский не дал этим планам сбыться. А сейчас большая часть территории некогда популярной и любимой у южноуральцев здравницы находится в запустении.

Кроме того, Денис Быков помогал Сергею Давыдову банкротить санаторий-профилакторий «Союз», на месте которого аффилированная с экс-главой фирма (была записана на его отца) строила гостиничный комплекс у Изумрудного карьера. И вновь для «слуг» народа.

Прокуратура Челябинской области давно присматривалась и к другим бизнес-активам Сергея Давыдова.