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Дубровский поручил окончательно оценить необходимые для проведения саммита ШОС и БРИКС ресурсы
Дубровский поручил окончательно оценить необходимые для проведения саммита ШОС и БРИКС ресурсы
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Дубровский поручил окончательно оценить необходимые для проведения саммита ШОС и БРИКС ресурсы

 

29/11/2017 - 09:28 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить в окончательном варианте объем необходимых ресурсов, которые понадобятся для проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске

Соответствующее поручение было дано на расширенном оргкомитете по подготовке к международным мероприятиям. В совещании приняли участие члены регионального правительства и ключевых министерств, представители городской администрации и частные инвесторы.

Борис Дубровский отметил, что организация прошедшего в Челябинске 8-9 ноября Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана получила самые положительные отклики представителей двух стран. «Качество подготовки мероприятия подтвердило обоснованность наших притязаний на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске», – подчеркнул Борис Дубровский.

В связи с этим губернатор поручил ответственным за подготовку объектов инфраструктуры к саммитам оценить необходимый ресурсов, которые потребуются региону для проведения международных мероприятий. «Мы должны четко представлять объемы и их источники, - распорядился Борис Дубровский. - Эта задача поставлена перед нами федеральным центром».

Как уже сообщало агентство, к 2020 году будет построен конгресс-холл по проекту, победившему в Открытом международном архитектурном конкурсе «ARCHCHEL-2020». Этим займется специально созданное хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», которое возглавил бывший первый замминистра строительства и инфраструктуры области Виталий Передерий. Общественно-деловой центр расположится на улице Труда между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк» (в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс) на участке площадью 5 гектаров.

Кроме того, запланирована реконструкция аэропорта, расширение гостиничного фонда, строительство «Сквера искусств», создание современной набережной с благоустройством прилегающей территории, берегоукрепление реки Миасс, реконструкция автомобильной развязки улиц Братьев Кашириных и Береговой, застройка квартала ШОС и выполнение целого ряда других проектов и мероприятий.

Борис Дубровский в рамках Форума межрегионального сотрудничества представил этот проект Президенту России Владимиру Путину и Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Любовь Юрина
 
 
 

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