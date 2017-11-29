Источник: Не исключено, что отпущенный из СИЗО Давыдов скроется за границей

Напомним, сегодня закончился срок избранной в отношении Давыдова меры пресечения в виде содержания под стражей. Бывший сити-менеджер и бывший прокурор Челябинска провел в следственном изоляторе два месяца.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, сегодня Давыдов был отпущен на свободу (следователь не стал ходатайствовать о продлении ареста обвиняемого). По данным нашего источника, в отношении Давыдова избрана более мягкая мера пресечения – подписка о невыезде (обвиняемый пошел на сделку со следствием и, видимо, ответил на все заданные ему вопросы). И теперь он сможет спокойно передвигаться не только в пределах своего жилища. Наш источник считает, что Сергей Давыдов обязательно воспользуется любезно предоставленной ему возможностью, уедет за границу и станет недоступным для следственных органов.

Как показывает практика, такой вариант развития событий вполне вероятен. Так, бывший водитель и подельник экс-губернатора Михаила Юревича, совладелец строительной компании «Гринфлайт» Александр Москалюк, проходивший фигурантом по громкому «медицинскому» уголовному делу, спокойно скрылся за границей, как только его отпустили из СИЗО и благополучно живет там по сей день.

Как уже сообщало агентство, Александр Москалюк был арестован 21 января 2013 год. Чуть более трех месяцев он провел под стражей, 29 апреля 2014 года ему изменили меру пресечения на домашний арест (по состоянию здоровья), а затем – на подписку о невыезде (причины этой уступки не назывались).Обретя свободу, Москалюк быстро скрылся за границей. В настоящий момент он находится в федеральном розыске и, по некоторым данным, живет в Израиле. На его долю в Гринфлайте наложен арест.

Сам Михаил Юревич также остается недоступным для следствия (решение об его заочном аресте было принято в мае 2017 года). На сегодня его место жительства СМИ неизвестно. Сначала он уехал в Израиль, потом лечился в онкогематологической клинике Лондона. В настоящий момент экс-губернатор объявлен в международный розыск. На его недвижимость и счета в банках наложен арест.

Как сообщало агентство, арестованы и принадлежащие Давыдову 62 объекта недвижимости по решению суда. Обвиняемый и его защитник не стали оспаривать это постановление.

Другие два фигуранта медицинского дела - экс-министр здравоохранения Виталий Тесленко и главврач четвертой областной больницы Михаил Шуховцев – получили реальные сроки и уже отбыли наказание. Михаил Шуховцев отпущен на свободу досрочно (по состоянию здоровья) в феврале 2015 года. Тесленко освободился 9 сентября 2017 года. Еще один фигурант - заместитель главврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун - не был осужден.