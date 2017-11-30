Депутаты ЗСО поддержали инициативы губернатора, окрещенные законом «об экологической совести»

30/11/2017 - 18:21 Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в целом поддержали инициативу губернатора Бориса Дубровского, которую уже политологи окрестили законом об экологической совести. Но просят услышать и их предложения.

Глава региона предложил материально стимулировать промышленные предприятия к проведению природоохранных мероприятий. Поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций» были рассмотрены 30 ноября на заседании регионального парламента.

Как рассказал министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, предлагается полностью освободить от уплаты налога на имущество субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в Единый реестр, а также лизинговые компании в отношении движимого имущества, переданного ими по договорам лизинга субъектам малого и среднего бизнеса.

По инициативе губернатора предлагается устанавливать пониженную ставку налога на имущество для организаций, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожных междугородних и международных пассажирских и грузовых перевозок. На 2018 год - 0,55%, в 2019 и 2020 годах - 1,1%.

Еще одна важная инициатива губернатора (экологический обмен или экологическая совесть). Предлагается предоставлять налоговый вычет организациям, которые заключили соглашение и осуществили мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. «Другими словами если предприятие реализует мероприятия, которые приведут к снижению негативного воздействия, то они будут освобождены от уплаты налога, - уточнил министр. - Данным пунктом мы решаем сразу две приоритетные задач: внедрения зеленых технологий и защиты окружающей среды».

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечению одного месяца со дня его официального опубликования, и будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Депутат Николай Панкратов, выслушав доклад министра, поинтересовался, не приведет ли снижение ставки для железнодорожных перевозок к повышению тарифов. Председатель ЗСО Владимир Мякуш пообещал, что железнодорожники не повысят тарифы на перевозки. «Иначе, мы их лишим льгот, - пообещал спикер. - Всё в наших руках». Сергей Смольников объяснил, что должно быть подписано соглашение между министерством экологии и предприятием, в котором будут прописаны все мероприятия, которые направляются средства. Только после этого бизнес сможет рассчитывать на льготу.

Владимир Евстратов отметил, что, по его мнению, принятие данного законопроекта может привести к ухудшению инвестиционной деятельности крупных предприятий. Министр категорически не согласился с этим утверждением, пояснив, что на сегодняшний день есть возможность у предприятий, которые инвестируют в своё производство, воспользоваться специальным контрактом, войти в категорию приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области. По региональным соцпроектам у льготников полностью обнуляется ставка налога на движимое и недвижимое имущество. «С принятием этого закона у руководителей крупных предприятий появляется стимул, чтобы вкладывать деньги в улучшении технологий и экологии, - отметил спикер Владимир Мякуш.- Я полностью поддерживаю губернатора, который говорит, что вместе с требованиями необходима мотивация».

На сегодня, согласно федеральному законодательству, регион мог бы принять решение об уплате этого налога в полном объеме, независимо от затрат на экологию. «Мы сегодня даём возможность вкладывать деньги, которые бы вы направили на этот налог, в свое производство, на внедрение новых технологий», - подчеркнул глава регионального парламента.

Депутат Константин Струков обратил внимание собравшихся, что для предприятий горнодобывающей отрасли этот налог будет самым большим, а вот зачесть экологические платежи будет практически невозможно. При этом предприятия много инвестируют в отрасль, ежегодно фиксируется рост. Депутат призвал более внимательно присмотреться к предприятиям горнодобывающей отрасли и проработать этот вопрос. Сергей Смольников посоветовал включить проекты предприятий в списки приоритетных и обнулить налоги. «Мы все готовы обсуждать индивидуально», - подчеркнул министр.

Владимир Мякуш заверил, что они также озабочены этой ситуацией и поэтому законопроект предлагается принять только в первом чтении, чтобы до 20 декабря (когда запланировано окончательное принятие) можно было внести и рассмотреть все предложения и замечания. «И, конечно, этот вопрос надо решать с губернатором», - считает спикер.