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Рабочая группа по Томинскому ГОКу соберется на первое заседание – разговор намечается жаркий

 

30/11/2017 - 09:41 Первое заседание рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании в Челябинской области) состоится 1 декабря на площадке региональной Общественной палаты.

Как уже сообщало агентство, рабочая группа была создана по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского после звонка президента Владимира Путина активисту движения «Стоп ГОК», протестующего против реализации против разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд недалеко от Челябинска.

На встречу приглашены представители движения «Стоп-ГОК», «Эколого-патриотического движения России», общественной организации «Ключ от города», благотворительного экологического фонда «Моя планета», волонтерское эко-движение «Время Че», общественной организации «Экология Челябинска», Ассоциации челябинского регионального Центра общественного контроля в сфере экологии. Кроме того, в разговоре примут участие руководители и специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора; региональных министерств и ведомств: природоохранной прокуратуры, Минэкологии, Главного управления лесами; представители Законодательного Собрания области и органов местного самоуправления.

От ЗАО «Русская медная компания» будут присутствовать представители проектных организаций, топ-менеджмента и отдела экологии.

На первом заседании планируется детально обсудить риски, связанные с загрязнением атмосферного воздуха при реализации проекта Томинского ГОКа.

В пресс-службе Общественной палаты уточнили, что в дальнейшем подобные встречи будут проходить с периодичностью в две-три недели, по мере поступления вопросов от активистов общественных движений и всех заинтересованных граждан.

На следующих встречах намечается детально и поэтапно изучить все аспекты, в том числе экологических: влияния ГОКа на водные объекты, почву и недра, леса, растительный и животный мир, размещение отходов и др.

Для максимальной открытости мероприятия и информирования южноуральцев заседания рабочей группы будут транслироваться в прямом эфире, в режиме реального времени и без монтажа, на интернет- ресурсах: официальном сайте Общественной палаты Челябинской области; сайте ГТРК «Южный Урал»; в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»; на сайтах и в группах соцсетей изданий медиахолдинга «Гранада-пресс».

Заседание начнется в 14 часов в конференц-зале Южно-Уральского государственного аграрного университета (проспкт Ленина, 75).


 
 

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