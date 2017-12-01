Мякуш: В бюджете области 2018 года заложены беспрецедентно высокие средства на расходы

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении главный финансовый документ региона на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы. Впервые за последние годы планируемый объем расходов превысит 150 миллиардов рублей.

«Принимаемый бюджет является самым удачным, сбалансированным и оптимистичным за последние годы. В бюджете области будущего года заложены беспрецедентно высокие средства на расходы - более 150 миллиардов рублей, - особо подчеркнул председатель регионального парламента Владимир Мякуш. – Мы никогда не принимали бюджет с таким объемом расходов, которые определяют развитие области».

Как сообщил первый замминистра финансов Челябинской области Антон Прыгунов, объем бюджета в 2018 году увеличится на 13%. Доходы запланированы в сумме 139,1 миллиарда рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета запланированы в сумме 119,2 миллиарда рублей (плюс 19%). Их доля составит 86% в объеме доходов. Основными доходными источниками области останутся налог на прибыль (доля в собственных доходах 42%), налог на доходы физических лиц (35%), налог на имущество организаций (10%) и акцизы (6%).

Поступления из федерального бюджета первоначально планировались в размере 19,9 миллиарда рублей. Как уточнил Антон Прыгунов, после дополнительного распределения их сумма на 2018 год увеличена до 23,4 миллиарда рублей. Это скажется на общих параметрах областного бюджета, которые будут уточнены ко второму чтению.

Расходы областного бюджета на 2018 год сформированы в сумме 151 миллиарда рублей с увеличением на 13% к исходному уровню текущего года.

Приоритетными остаются исполнения майских указов президента по повышению зарплат бюджетников и меры соцподдержки, в том числе и переселение граждан из аварийного жилья. «Речь также идет и об обеспечении социальных государственных гарантий в части получения качественных образовательных услуг, развития инфраструктуры школ и детсадов, улучшения качества и обеспечения доступности медицинской помощи населению области, совершенствование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан», - уточнил Владимир Мякуш. В целом доля социально ориентированных расходов трехлетнего бюджета сохранится на уровне выше 70%.

Расходы в сфере социальной политики составят 53,6 миллиарда рублей (прирост 7%), образования – 38,5 миллиарда рублей (плюс 11%). «Почти в 3,5 раза увеличены расходы на закупку учебников для школ, - подчеркнул спикер. - Это, надеемся, позволит закрыть имеющуюся потребность в книгах. Новым направлением поддержки муниципалитетов станут субсидии на капитальный ремонт школ».

Существенно – на 40% к первоначальному плану текущего года - увеличатся расходы на здравоохранение и составят 13,4 млрд рублей. Расходы на культуру вырастут на треть – до 1,6 миллиарда рублей. Наиболее существенно – в 3,5 раза увеличились расходы на организацию ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства, новые театральные постановки. Впервые выделены ресурсы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы областных и муниципальных театров.

Прогнозируется снижение расходов на физкультуру и спорт - 2,2 миллиарда рублей. Причинами сокращения поинтересовался депутат Николай Панкратов. «Это связано с тем, что в 2017 году были разовые расходы на спортивные мероприятия, которые в будущем году не предусмотрены», - уточнил министр.

В 2018 году расходы, обеспечивающие инфраструктурное и экономическое развитие области, вырастут на 30% и составят 23,6 миллиарда рублей. Дорожный фонд на будущий год увеличен на 4,5 миллиарда рублей и составит 11,9 миллиарда рублей. Расходы на ЖКХ повысятся на 19%. В том числе расходы на строительство, модернизацию и капремонт коммунальных объектов выросли в 1,8 раза, на переселение граждан из аварийного жилья - в полтора раза. Кроме того, втрое увеличен объем средств на капитальное строительство. Расходы на сельское хозяйство предусмотрены в сумме 2,5 миллиарда рублей.

В 3 раза к первоначальному плану текущего года увеличен объем средств на капитальное строительство - до 5,7 миллиарда рублей. Эти средства позволят в ближайшие 2-3 года ввести в действие более 30 социальных объектов – это филиал школы в Тагайкуле в (Копейск), детские сады в Аше и в селе Долгодеревенское Сосновского района (каждый на 240 мест), медицинские учреждения.

Расходы на сельское хозяйство предусмотрены в сумме 2,5 миллиарда рублей, что ниже на 4% первоначального плана прошлого года. Но ко второму чтению расходы по этому направлению будут повышены до 3,7 миллиарда рублей (плюс 43%).

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды Челябинской области на 2018‒2025 годы расходы увеличены в 2,6 раза по сравнению с первоначальным планом 2017 года.

Объем трансфертов местным бюджетам в 2018 году составит 73,4 миллиарда или 49% от общего объема региональных расходов (плюсом 9% к первоначальному плану 2017 года).

Муниципалитеты получат финансовую помощь в виде дотаций в размере 5,7 миллиарда рублей. На реализацию переданных муниципалитетам областных полномочий направят 51,3 миллиарда рублей. Трансферты на решение первоочередных вопросов местного значения увеличены по сравнению с текущим годом на 13%, объем соответствующих субсидий составит 16,4 миллиарда рублей.

Дефицита областного бюджета в 2018 году запланирован в сумме 11,9 миллиарда рублей или 10% собственных доходов бюджета.

Председатель Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин отметил, что проект областного бюджета был внесен с соблюдением всех установленных сроков. Он поддержал принятие документа в первом чтении. Окончательное принятие бюджета с учетом всех мнений, предложений и поступивших поправок запланировано на 21 декабря.