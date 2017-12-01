Первое заседание рабочей группы по Томинскому ГОКу – каждый остался при своем мнении

Напомним, рабочая группа была создана по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского после звонка президента Владимира Путина активисту движения «Стоп ГОК», протестующего против реализации против разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд недалеко от Челябинска.

Во встрече приняли участие представители движения «Стоп ГОК», РМК, исполнительной власти, члены Общественной палаты и активисты ряда других общественных организаций. Модератором выступил председатель Общественной палаты Олег Дубровин и ему пришлось, как судье на ринге, периодически успокаивать непримиримых соперников, призывая к взаимной вежливости, и при этом самому сохранять спокойствие, не отвечая на выпады в свой адрес.

Разговор был эмоциональным, местами на повышенных тонах, не всегда участники слышали друг, а порой даже допускали нелицеприятные выражения в адрес оппонентов.

С самого начала СтопГОКвцы попытались внести поправки в предложенную Дубровиным повестку – первыми расскажет все о проекте РМК, а уж потом уже выступят другие участники. Общественники посчитали, что так будет неправильно, ведь именно, благодаря их активности, проблемная ситуация была замечена главой государства и появилась рабочая группа, и поэтому первыми должны выступить эксперты «Стоп ГОК» (а про проект уже все, кто хотел, давно узнали и мало кому интересны подробности). Но аргументы общественников не были поддержаны большинством участников встречи и первыми право выступить получили представители РМК.

СтопГОковцы посчитали это оскорблением и покинули зал на время презентации Русской медной компанией своего проекта. Вслед им было предложено вернуться через 40 минут. За это время компания должны была вкратце, но понятно для всех, изложить все о Томинском ГОке.

Общественники не пустили ситуацию на самотек и наблюдали за ходом встречи в прямом эфире. Как позже выяснилось, отведенного для РМК времени оказалось недостаточно и их оппонентам пришлось несколько раз заглядывать в зал, напоминая о том, что пора бы и честь знать, но Олег Дубровин не торопился прислушиваться к их советам.

Пока общественники томились в ожидании за закрытой дверью, представители РМК в очередной раз рассказали о проекте, о его абсолютной безопасности для региона. «Негативного воздействия на окружающую среду Томинский ГОК оказывать не будет», - с уверенностью заверяли сотрудники компании. Участникам разъяснили про хвостохранилище, санитарно-защитную зону и переселение жителей, чьи дома оказались на этой территории. Разговор зашел и про рекультивацию разреза «Коркинский», про лицензии - имеющиеся и еще готовящиеся.

Затем слово предоставили руководителю регионального Роспотребнадзора Виталию Курятникову, первому заместитель министра экологии Челябинской области Андрею Новоселову. Чиновник призвал быть осторожнее с публичными заявлениями. Так, на входе он увидел активиста общественного движения с плакатом, утверждающим, что Томинский ГОК заберет 55% чистого воздуха. «Если это справедливо, то Томинского ГОКа не должно быть. Но факты должны быть объективны и достоверны. Мы обязаны исключить любую ложь», - считает Новоселов. Он предложил определиться с перечнем вопросов, волнующих жителей: Будут ли плавить медь возле Челябинска, будет ли пыль от взрывов долетать до Челябинска, перетечет ли вода из Шершневского водохранилища в карьер и другие. Он предложил провести дополнительный мониторинг атмосферного воздуха в районе Михеевского ГОКа, который считается практически аналогом Томинского ГОКа.

Пока продолжалось обсуждение, активисты, теряя терпение, уже более настойчиво потребовали предоставить им возможность высказаться. И тут вмешался немного припоздавший вице-губернатор Сергей Сушков (он не так давно был назначен на эту должность и стал ответственны за экологию). Он, демонстрируя дипломатические навыки, попытался чуть притушить накал страстей, но в то же время не забирая бразды правления в свои руки (я бы вам предоставил слово, но, увы, не я модератор – объяснял он).

В свою очередь Сергей Сушков не преминул воспользоваться возможностью задать свои вопросы представителям РМК и заданы они были со знанием дела: Есть ли проектно-сметная документация на весь проект, включая хвостохранилище и пульпопровод.

Представители РМК ответили, что документация в полном объеме будет разработана к концу декабря. На что им было предложено до этого момента приостановить работы. «Мы не видим основания для приостановки строительства, - заявили сотрудники компании.- Но мы обязательно переадресуем этот вопрос к руководству компании и в ближайшее время обсудим этот вопрос».

И лишь после этого очередь дошла до СтопГОКовцев. Слово было предоставлено эксперту Якову Гуревичу. Он заявил, что официальные службы обманывают южноуральцев, утверждая, что ситуация с экологией улучшается и приводят в доказательство неправильные цифры. По заверениям Гуревича, уровень загрязнения воздуха в Челябинске очень высокий, угрожающий жизни, и он постоянно растет. Пожалуй, немало горожан, которые в последние годы вынуждены задыхаться в периоды НМУ, порой и в иные дни, согласились бы с этим утверждением. Гуреич также отметил, что в последние годы изменился подсчет количества формальдегида в воздухе, что приводит к искажению истинной картины.

Кроме того, активист раскритиковал и принятую программу охраны окружающей среды, рассказал, что по объемам выбросов Варненский район догнал Магнитогорск, а по доле выбросов на одного жителя опередил Челябинск в 1,5 раза.

Представитель СТОП ГОК озвучил требования участников движения к губернатору: Приостановить работы на площадке ГОКа до получения положительных заключений всех экспертиз, отменить принятую областную программу, уволить министра экологии Ирину Гладкову.

Глава регионального Росприроднадзора Виталий Курятников отметил, что впервые услышал доклад с такой степенью погруженности. Он согласился с утверждением по формальдегиду и считает, что нормативы надо пересчитать. Кроме того, по его словам, на сегодня недооценен истинный вклад разреза Коркинский в загрязнение атмосферного воздуха. Нужны конкретные исследования. Он предложил рассмотреть модель в узком кругу экспертов.

Однако, по мнению Олега Магазова., сначала нужно проработать экономическую целесообразность проекта и лишь потом говорить об его влиянии на экологию. «Если хозяйственная деятельность дает пользу, то можно согласиться и на экологические риски», - считает Магазов. Он предложил посвятить этому вопросу следующее заседание.

Юрист движения "Стоп ГОК" Владимир Казанцев, который с самого начала заседания пытался расставить правильные, по мнению общественников, акценты, настойчиво потребовал все-таки предоставить слово и другим опытным экспертам. В итоге под его нажимом смогла получить доступ к микрофону Светлана Князева и затем Надежда Вертяховская. Они со знанием дела попытались донести до участников, какие угрозы влечет реализация проекта РМК. Разговор затянулся и мог бы продолжаться еще не один час, но Олег Дубровин призвал участников свернуть дискуссию, а на следующих встречах уже более досконально обсуждать все обозначенные аспекты, в том числе и возможное загрязнение главного питьевого источника Челябинска.

Когда разговор был близок к завершению, слово попросила председатель собрания депутатов Коркинского района Наталья Лощищина. Она в двух словах описала невозможность жизни на краю дымящего разреза. По ее мнению, только РМК может спасти ситуацию. «Проект ГОКа – единственный вариант продолжения жизни в Коркинском районе», - заявила Лощинина. Районный спикер попросила от имени жителей как можно быстрее начать засыпать карьер закладным материалом Томинского ГОКа. На что Владимир Казанцев парировал, что есть и более безопасные варианты тушения эндогенных пожаров. «Когда построят ГОК, будут три огромные ямы, одна из которых ядовитая, и пить будет нечего», - нарисовал мрачную картину юрист. Но коркинского спикера это не напугало. РМК она по-прежнему считает единственным спасителем.

На этой ноте встреча завершилась. «Хочу сказать, что мне очень стыдно за то, что Сергею Егоровичу Денисову единственному доктору технических наук, геологу и гидрогеологу, профессору ЮУрГУ не дали слово, - написал после встречи на странице СТОП ГОК Сергей Белогорохов. - Сергей Егорович, как какой-то школьник, несколько раз поднимал руку, просил всего одну минуту и в этом ему отказали». Слово не успели предоставить и другим экспертам.

Было решено повестку следующего заседания заранее обсуждать, чтобы не терять время на споры. Будет продолжено обсуждения вопроса о влиянии будущего Томинского ГОКа на атмосферный воздух.