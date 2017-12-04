 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
0 °C
  • Ясно
  • Ветер: ЗЮЗ, 3 м/с
  • Давление: 769 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 55 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Челябинске перенесут автовокзал на «Юности»
В Челябинске перенесут автовокзал на «Юности»
Первое заседание рабочей группы по Томинскому ГОКу – каждый остался при своем мнении. Фото со страницы Стоп ГОК
Первое заседание рабочей группы по Томинскому ГОКу – каждый остался при своем мнении
Мякуш: В бюджете области 2018 года заложены беспрецедентно высокие средства на расходы
Мякуш: В бюджете области 2018 года заложены беспрецедентно высокие средства на расходы
Депутаты ЗСО поддержали инициативы губернатора, окрещенные законом «об экологической совести»
Депутаты ЗСО поддержали инициативы губернатора, окрещенные законом «об экологической совести»
 

В Челябинске перенесут автовокзал на «Юности»

 

04/12/2017 - 15:15 В Челябинске автовокзал из Дворца спорта «Юность» планируют перенести. Городские власти уже присмотрели для него новую площадку.

Это дал понять на аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев. Градоначальник намекнул, что процесс переезда давно назрел и определенная работа в этом направлении уже ведется.

«Не хочу раскрывать всех секретов. Но пожелания жителей о переносе вокзала есть. Поэтом надо их исполнять. У нас уже есть предложения, есть наработки», – напустил тумана Тефтелев.

Главных претензий к автовокзалу в ДС «Юность» две. Первая – пассажирам сложно добираться до железнодорожного вокзала и наоборот. Между двумя ключевыми узлами Челябинска нет ни одного прямого транспортного маршрута. На трамвае приходится ехать с пересадками, либо прилично топать пешком до  маршрутки.

Вторая претензия – экологическая. Перед рейсом, особенно зимой,  автобусы долго прогревают двигатели. И выхлопы от десятка стоящих на холостом ходу машин отравляют воздух.

В то же время, по данным Евгения Тефтелева, число сторонников и противников вокзала  на «Юности»  составляет 50 на 50.

«Есть и те, кто к нему уже привык», – отметил мэр и добавил при этом, что расположение вокзала в крупном спортивном сооружении негативно сказывается на имидже города.

Поэтому вопрос с переносом автостанции, скорее всего, будет решен положительно. Тефтелев не назвал точного места, куда перебазируется вокзал, но сообщил, что уже подобрана некая площадка на улице Труда. Однако, по мнению челябинцев, с учетом необходимости большого пространства для маневров габаритных автобусов непосредственно на  улице Труда таких мест не просматривается. 

Сергей Подолий
 
 

«Не хочу раскрывать всех

Гость 04/12/2017 - 15:59.

«Не хочу раскрывать всех секретов. Но пожелания жителей о переносе вокзала есть. Поэтом надо их исполнять. У нас уже есть предложения, есть наработки», – напустил тумана Тефтелев.Этот г....н только и может что тумана напустить.. уже дышать в городе и так нечем! Не вижу разницы от труда или от ДС от ДС больше маршруток ходит

domru.ru

Главное

Сотрудники МУП «ПОВВ» Челябинска продолжают устранять утечку из колодца в Копейске
Сотрудники МУП «ПОВВ» Челябинска продолжают устранять утечку из колодца в Копейске
В Челябинске появится региональное представительство центра «Сириус», созданного президентом
В Челябинске появится региональное представительство центра «Сириус», созданного президентом
В администрации Лазурненского поселения проходят обыски
В администрации Лазурненского поселения проходят обыски
Челябинской области доверили разработать нормативные документы и устав форума глав регионов стран ШОС
Челябинской области доверили разработать нормативные документы и устав форума глав регионов стран ШОС
Глава Челябинска предостерег поставщиков тепла от завышения цен
Глава Челябинска предостерег поставщиков тепла от завышения цен
Более пяти тысяч коркинцев заинтересовались вакансиями РМК
Более пяти тысяч коркинцев заинтересовались вакансиями РМК
В 2018 году вырастет поддержка Челябинской области из федерального бюджета
В 2018 году вырастет поддержка Челябинской области из федерального бюджета
Власти Челябинска ждут снега для зимних городков
Власти Челябинска ждут снега для зимних городков
Приставы опечатали скандальную челябинскую стройку Алексея Арбузова
Приставы опечатали скандальную челябинскую стройку Алексея Арбузова
Уличные катки в Челябинске возьмут под особый контроль
Уличные катки в Челябинске возьмут под особый контроль
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования