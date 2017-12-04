В Челябинске перенесут автовокзал на «Юности»

04/12/2017 - 15:15 В Челябинске автовокзал из Дворца спорта «Юность» планируют перенести. Городские власти уже присмотрели для него новую площадку.

Это дал понять на аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев. Градоначальник намекнул, что процесс переезда давно назрел и определенная работа в этом направлении уже ведется.

«Не хочу раскрывать всех секретов. Но пожелания жителей о переносе вокзала есть. Поэтом надо их исполнять. У нас уже есть предложения, есть наработки», – напустил тумана Тефтелев.

Главных претензий к автовокзалу в ДС «Юность» две. Первая – пассажирам сложно добираться до железнодорожного вокзала и наоборот. Между двумя ключевыми узлами Челябинска нет ни одного прямого транспортного маршрута. На трамвае приходится ехать с пересадками, либо прилично топать пешком до маршрутки.

Вторая претензия – экологическая. Перед рейсом, особенно зимой, автобусы долго прогревают двигатели. И выхлопы от десятка стоящих на холостом ходу машин отравляют воздух.

В то же время, по данным Евгения Тефтелева, число сторонников и противников вокзала на «Юности» составляет 50 на 50.

«Есть и те, кто к нему уже привык», – отметил мэр и добавил при этом, что расположение вокзала в крупном спортивном сооружении негативно сказывается на имидже города.

Поэтому вопрос с переносом автостанции, скорее всего, будет решен положительно. Тефтелев не назвал точного места, куда перебазируется вокзал, но сообщил, что уже подобрана некая площадка на улице Труда. Однако, по мнению челябинцев, с учетом необходимости большого пространства для маневров габаритных автобусов непосредственно на улице Труда таких мест не просматривается.