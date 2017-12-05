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Активисты ОНФ выявили в Челябинске грубые нарушения при благоустройстве дворов
 

Активисты ОНФ выявили в Челябинске грубые нарушения при благоустройстве дворов

 

05/12/2017 - 16:58 Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по дворам Калининского района Челябинска. Общественники проверили, насколько заявленные в проектах работы соответствуют действительности, и выявили ряд существенных нестыковок.

«Образцово-показательным» со знаком «минус» стал двор по Калинина,1. Длинная девятиэтажка два последних десятилетия являла собой печальное зрелище: разбитый дворовой проезд, ухабистый двор, на котором сиротливо приютилась маленькая детская площадка, постоянная грязь от припаркованных на газоне машин. Когда дом попал в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год», жильцы обрадовались: наконец-то их двор приобретет ухоженный вид.

По смете в 2 миллиона рублей предполагалось асфальтирование дворового проезда и пешеходных дорожек, установка скамеек и урн. И вот работы закончились.

«Оказалось, все деньги ушли на асфальтирование основного проезда и парковок. И то не всех. И были еще проложены пешеходные дорожки вдоль дома, причем с существенными перекосами. Не было установлено ни малых форм, ни скамеек, ни урн. Хотя в первоначальном проекте все это было предусмотрено»,– отметил активист ОНФ Сергей Ахраменков.

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Если жители-автомобилисты сполна оценили свежий асфальт, то жители-пешеходы этому оказались не рады. Автомобильный трафик вырос в несколько раз, а сам двор как был «убитым», так таким и остался. Если не сделался хуже – во время установки нового бордюра строители снесли часть ограждения детской площадки, которую тут же кто-то украл. Пришлось вместо него приваривать старые трубы.

Но больше всего пострадали местные пенсионеры и инвалиды. Старые лавочки у подъездов куда-то исчезли, а новых не появилось. Вдобавок новый бордюр оказался слишком высоким для инвалидных колясок.

«Долго добивались, чтобы сделали дорожки. Их сделали. Но теперь только и остается, как ездить по ним вокруг дома. Через двор без посторонней помощи не проехать, бордюр очень крутой», – посетовал инвалид-колясочник Александр Костяной.

Заказчик работ, ДЭЗ Калининского района, объяснил, что им пришлось на ходу менять первоначальный план работ, так как выделенной суммы не хватало даже на то, чтобы полностью заасфальтировать проезд.

«Сумма выделена по распоряжению города Челябинска. В управляющую компанию для разработки дизайн-проекта поступает перечень дворов с уже выделенной на них сметой. По ходу дела могут появиться непредвиденные ситуации. И нам приходится решать, что важнее сделать. В данном случае фактическая площадь, которую нужно было заасфальтировать, оказалась больше. Поэтому все деньги на нее и ушли»,– объяснила ведущий инженер ДЭЗ Калининского района Елена Романова.

Главная претензия как общественников, так и депутатов – заказчик не имел права без согласия жильцов аврально вносить правки в первоначальный проект.

«Первоначальный проект был на 4 миллиона рублей. Он предусматривал благоустройство двора, перенос детской площадки и так далее. Но затем он был урезан. И тогда управляющая компания сама решила, что лучше сделать. В этом она не права. Нужно было все изменения согласовать с жителями»,– подчеркнул депутат Калининского района Виталий Викозин.

А что касается лавочек, то, по словам народного избранника, многие жильцы сами от них отказались. Считают, что они, как магнитом, станут привлекать местных алкоголиков. Следовательно: шум, мат, сомнительные компании.

«Поэтому ставить лавочки решили по желанию. Будут подписи жильцов конкретного подъезда, в течение недели будут и лавочки с урнами»,– заверил депутат.

Члены ОНФ посчитали итоговый результат такого благоустройства, по меньшей мере, странным. По их мнению, исполнители могли закатать двор в асфальт, чтобы часть выделенных средств положить себе в карман. Лавочки, урны и прочее – объекты материальные, каждый имеет конкретную стоимость. А дорожное покрытие – вещь условная. И асфальт толщиной в один слой по бумагам можно вполне выдать за двухслойный. Кроме того, он показался активистам очень дорогим. По их подсчетам, примерно вдвое: вместо 800 рублей за квадратный метр он обошелся почти в 1500.

По итогам проверки общественники намерены написать соответствующие запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции, чтобы те проверили подрядчика на соответствие выделенной суммы объему выполненных работ.

Сергей Подолий

Фото

Активисты ОНФ выявили в Челябинске грубые нарушения при благоустройстве дворов
Активисты ОНФ выявили в Челябинске грубые нарушения при благоустройстве дворов
Активисты ОНФ выявили в Челябинске грубые нарушения при благоустройстве дворов
 
 
domru.ru

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