Чибис оценит благоустройство дворов в Челябинске

06/12/2017 - 11:04 Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис приезжает с проверкой в Челябинск в пятницу, 8 декабря.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, замминистра оценит предварительные итоги реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды и капремонта в Челябинске и некоторых городах области.

Па данным нашего источника, замминистра будет интересовать, как идет снос ветхо-аварийного жилья. Он планируется пешком пройтись по городу, чтобы лично оценить уровень благоустройства в областном центре.

На месте замминистра намерен и разобраться с поступившими в ведомство от южноуральцев жалобами.

Вполне вероятно, что Андрей Чибис посетит Октябрьский микрорайон Копейска. Там в рамках программы благоустройства проводились работы по освещению улиц (они должны завершиться к концу декабря). Замминистра оценит получившийся результат.

Как уже сообщало агентство, в сентябре активисты ОНФ проверили благоустройство дворов в одном из дворов Челябинска. «К сожалению, итоги проведенного мониторинга благоустройства дворов в Курчатовском районе Челябинска отражают общую ситуацию по региону – из 20 дворов только каждый пятый выполнен без нареканий, – сообщил тогда эксперт челябинского штаба ОНФ Евгений Савельев. - По нашим данным, в установленные сроки вряд ли удастся осуществить благоустройство дворов в Чебаркуле, Озерске, поселке Локомотивный и Красноармейском районе». С того момента прошло полтора месяца. В пятницу замминистра лично оценит положение дел.

В настоящий момент в Челябинской области работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены уже на 98,3%, оставшиеся объекты будут сданы до 25 декабря.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована до 2022 года. В 2018 году общий объем финансирования составит 1 миллиард 191, 3 миллиона рублей. Из них 833 миллиона выделено из федерального бюджета, 358,3 миллиона - из областного бюджета. Данные средства были распределены между 43 муниципальными образованиями Челябинской области

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил региональную программу благоустройства населенных пунктов Южного Урала на 2018-2022 годы. Всего за пять лет на ремонт дворовых и общественных территорий в регионе будет направлено более 5 миллиардов рублей. Средства будут равномерно распределены на пятилетний период.

В рейтинге Минстроя РФ Челябинская область занимает 6 место среди российских регионов по реализации приоритетной программы «Формирование современной городской среды».