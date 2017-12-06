Лидия Скобликова: Я категорически против того, чтобы Россия выступала на Олимпиаде под нейтральным флагом

Спортивная общественность России и Челябинской области сейчас обсуждает решение МОК об отстранении наших спортсменов от участия в Олимпиаде.

Причиной недопуска названа существующая система допинга в российском спорте и систематическое нарушение антидопинговых правил.

МОК принял решение на основе работы двух комиссий. Одна комиссия занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. После проверок РФ лишилась 11 наград, а также утратила золото в общекомандном зачете. Вторая комиссия проверяла информацию о возможном вмешательстве российских властей в антидопинговую систему. Комиссии начали работу после расследования WADA и доклада Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских олимпийцев при участии ФСБ. Вместе с этим Олимпийский комитет России обязан выплатить штраф в размере 15 миллионов долларов, чтобы компенсировать расходы, затраченные на допинг-расследование.

Четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов написал, что сам лично уговаривал многих спортсменов, а также руководство Союза биатлонистов России не «играть с огнем» и умолял не употреблять допинг. Так, к примеру, с 2009 по 2014 год только в биатлоне было около 20 допинговых случаев на разных уровнях. В том числе два крупнейших скандала, которые заставили подозревать СБР в массовых нарушениях и допинговой системе.

«Я лично просил в Корее, уговаривал спортсменов, руководство СБР, чтобы прекратили играть с огнём. И что мы в итоге получили? Мутко стал вице-премьером. Есть конкретные примеры, факты положительных проб и дисквалификаций. Есть Юрьева, которую жизнь ничему не научила, и она попалась во второй раз, хотя я её просил и умолял не делать этого», - отметил Александр Тихонов.

Нашим «чистым» спортсменам, желающим попасть на соревнования, предложено поехать в Пхенчхан под нейтральным флагом. То есть, по сути, выступать не за Россию, а за себя лично.

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова в интервью агентству «Урал-пресс-информ» отметила, что наша страна совершила глупость в 1992 году, когда после распада СССР на летней Олимпиаде в Барселоне и зимней Олимпиаде в Альбервиле спортсмены России, как и других стран СНГ, участвовали в объединенной команде под общим флагом,

«Я категорически против этого. Представьте, выиграют наши, к примеру, хоккеисты «золото» и как их будут представлять? МОК поступил несправедливо. Это самое неразумное решение. Люди десятилетиями готовятся к этим соревнованиям и вдруг за два месяца до Олимпиады им говорят такое. Это политическое решение. Но при этом пострадали спортсмены», - отметила Лидия Скобликова.

Между тем, МОК придумал аббревиатуру для российских спортсменов. Те, кто все-таки получит право участия в Олимпиаде-2018, будут выступать под аббревиатурой ОАР (OAR). Расшифровывается она как "Олимпийский атлет России" ("Olympic Athlete from Russia").

«Решение МОК по отстранению олимпийской сборной нашей страны – это действительно унизительное для нас решение. Все к этому шло, и решение для меня не было неожиданным. С юридической точки зрения в WADA не существует презумпции невиновности, даже косвенные доводы и показания определенных информаторов могут привести к так называемой «коллективной ответственности» и унизить целую страну. Но, на мой взгляд, лидерам ехать надо и там побороться за медали, чтобы доказать силу российского спорта и спеть гимн России вживую на верхней ступени олимпийского пьедестала», - сказал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Чемпион мира по хоккею челябинец Николай Макаров предложил поехать российской сборной на Олимпиаду под эгидой СССР.

«Спортсмены не заслужили того, чтобы у них отбирали родину. Выступать без флага и гимна – это утопия. Это унижение спортсменов и всей России. Не стоит им ехать на такие игры. А если и поехать, то под эгидой СССР. Будет престижней, это возврат в наше прошлое. А соперники пусть гадают - жив СССР или нет», - сказал Николай Макаров.

«Это не спортивное решение. Спортсмены не виноваты. Это главные игры в их жизни. Олимпиада – это соревнования между спортсменами, а не между странами. Я болею за спортсменов всех стран. Но наши ребята сами должны решить, будут ли они выступать под нейтральным флагом», - считает самый сильный человек России, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» Эльбрус Нигматуллин.

Сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде в 1956 году в итальянском Картино-де'Ампеццо. И с первого же года Южный Урал начал вписывать имена своих уроженцев и воспитанников в историю зимних Игр. Тогда в Италии медаль высшей пробы завоевал воспитанник челябинского хоккея Виктор Шувалов. Всего же за всю историю Олимпийских игр в них принимали участие 108 южноуральцев. Из них 72 спортсмена участвовали в летних олимпийских играх, 36 в зимних. Нашими спортсменами было завоевано 48 медалей. Из них 24 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых наград.

«Многие люди, далекие от спорта считают, что спортсмены приезжают на Олимпиаду и просто делят медали. А ведь этот титанический труд. Я свою олимпийскую медаль завоевал в 33 года. Столько труда было вложено, сколько травм. Если кто употребляет допинг, он должен быть наказан. Но почему страдают «чистые спортсмены» и вся сборная? Я считаю, что нужно ехать и доказывать своими результатами, что нас незаконно наказали», - считает олимпийский чемпион Виктор Шувалов.

«Очень огорчены таким решением. Олимпиада – это пик карьеры для спортсменов. Это то, к чему они идут всю жизнь. И сейчас их лишают этого шанса. Они всю душу, все здоровье в это вкладывают», - отметил руководитель службы по связям с общественностью ХК «Трактор» Ян Пастухов.

До настоящего времени более 10 спортсменов нашего региона имели шансы попасть в олимпийскую сборную, поехать в Южную Корею и защищать там честь Челябинской области и страны. В их числе челябинские шорт-трекистки Юлия Шишкина и Екатерина Ефременкова, а также конькобежец Данила Синицын. Была в этом списке и Ольга Фаткулина, но ее еще ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх.

«Я считаю, что нас опустили ниже табуретки. Такой позор терпеть нельзя. МОК что хочет, то и делает. Государство должно взять в этой ситуации ответственность на себя. Как мне в глаза спортсменам нашим смотреть? Что говорить? Ребята, это ваша проблема? Никакой поддержки вам никто не окажет? Решение МОК несправедливое. Это знаете, как десантникам сказать – снимайте береты, флаг бросайте и идите в бой», - сказал президент федерации конькобежного спорта Челябинской области Андрей Вахутин.

«Так не должно быть. Спортсмены не виноваты. Это ответные действия в отношении России, потому что страна стала державой и может дать отпор другим странам», - считает начальник управления спорта Миасса Владимир Васильев.

Также МОК пожизненно отстранил от посещения Олимпийских игр российских спортивных чиновников Виталия Мутко и Юрия Нагорных. Сегодня, 6 декабря, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин в суде потребовал отставки вице-премьера России Виталия Мутко, которого считает ответственным за решение МОК по сборной России.

Мнения, что в таком спортивном позоре России виноваты именно спортивные функционеры, придерживаются и на Южном Урале.

«Виноваты спортивные функционеры. Когда начали «прессовать» нашу страну, еще 2-3 года назад, тогда и нужно было начинать действовать. А то подумали, что нас простят. Не простили. Спортсмены не виноваты, а виноваты их руководители, которые должны были их защищать. Наше государство должно было встать на их защиту», - уверен исполнительный директор федерации хоккея Челябинской области Анатолий Копылов.

Впрочем, сегодня, 6 декабря, стало известно, что россияне все же смогут пройти под своим флагом. Ограничения Международного олимпийского комитета, объявленные сборной России 5 декабря, будут действовать до предпоследнего дня Олимпиады в Пхенчхане, а на церемонии закрытия россияне смогут пройти под своим флагом.

Решение МОК будет обсуждаться 12 декабря на олимпийском собрании с участием российских спортсменов. На нем будет решаться, каким образом наши спортсмены будут участвовать или не участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.