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«Пришли не по делу»: анонсированного пикета у конторы управляющей компании не получилось

 

07/12/2017 - 15:19 Сегодня, 7 декабря, активисты «Молодой гвардии» обещали устроить массовый пикет у офиса управляющей компании «Ремжилзаказчик». Однако масштабной акции не получилось: организаторов оказалось больше, чем жильцов.

Причинами пикетирования называлось большое количество жалоб от жителей домов, которые обслуживает «Ремжилзаказчик», и отсутствие реакции со стороны управляющей компании на их жалобы. Однако в назначенное время к офису компании пришли четверо активистов и всего трое жильцов.

«Они прошли в кабинет директора и около часа говорили «о наболевшем».  Жалоб оказалось не масса, а всего две. И обе – не по делу, – рассказала пресс-секретарь управляющей компании Ольга Солодянкина. – Одна относилась к ведению домофонной компании, вторая – к нам, но эту проблему мы уже устранили».

По ее словам, после того, как стало ясно, что визитеры явились не по делу, беседа перешла в другое русло. Обсудили вопросы, связанные с капремонтом, с канализацией и разошлись.

Замдиректора «Ремжилзаказчика» Наталья Ватлашова назвала действия «молодогвардейцев» популизмом.

«История не стоит выеденного яйца. Вместо того  чтобы прийти к нам, мирно обсудить проблему, «молодогвардейцы» решили устроить какой-то пикет. А в итоге все свелось все равно к беседе. Хотя ребята даже не понимали сути проблемы», – сообщила Наталья Ватлашова.

Впредь замдиректора компании посоветовала активистам прежде чем устраивать показательные акции досконально изучать суть вопроса. 

Сергей Подолий
 
 
domru.ru

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