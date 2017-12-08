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До конца года в Челябинске достроят семь проблемных домов

 

08/12/2017 - 15:54 Семь проблемных домов будут сданы в эксплуатацию в Челябинске до конца 2017 года. Свои долгожданные квартиры получат более 400 дольщиков в «Академ Riverside» и Чурилово.

Об этом доложили губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на совещании по решению вопросов проблемных дольщиков.

«В этом году будут достроены и введены в эксплуатацию 7 домов, и больше 400 человек получат свои долгожданные квартиры», – отчитался Сергей Шаль, ссылаясь на заверения главу муниципалитетов и руководителей строительных компаний.

Компания «Гринфлайт» планирует ввести в эксплуатацию еще 5 домов в микрорайоне «Академ Riverside». «До 15 декабря планируется сдача пяти домов, ключи от квартир будут переданы 1320 дольщикам», – ранее обещал гендиректор «Гринфлайт» Олег Лакницкий.

«Челябинскстройиндустрия» сдаст один дом по улице Ферганская в поселке Чурилово в Тракторозаводском районе Челябинска.

Строительная компания «Западный луч», которая помогает Речелстроюдостраивать дома в «Чурилово Lake City»(компания стала знаменитой на всю страну после звонка президента Владимира Путина одному из обманутых дольщиков), намерена в конце 2017 года ввести в эксплуатацию дом со строительным номером 3.30. Вице-губернатор Сергей Шаль уточнил, что «Западный луч» инвестирует свои средства в строительство: «Купили на этой неделе еще один лифт, практически за семь миллионов рублей, и того уже купили два лифта и проводят отделочные работы, работы по благоустройству».

На сегодня в Челябинской области 100 застройщиков привлекли денежные средства практически 15 тысяч участников долевого строительства на 331 объекте недвижимости. В «дорожную» карту проблемных домов включены 45 объектов (2 тысячи 715 обманутых дольщиков области). Расследуется 10 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств при возведении жилых домов.

«Мы должны действовать энергично и помочь жителям проблемных домов в максимально сжатые сроки получить свои квартиры», – потребовал губернатор Борис Дубровский.

Любовь Юрина
 
 
domru.ru
 

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