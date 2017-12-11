КПРФ считает, что рекультивацией Коркинского разреза должен заняться ЧУК, а не РМК

Как уже сообщало агентство, в субботу, 9 декабря, в Коркино состоялся митинг за рекультивацию разреза. На нем горожан призывали подписать петицию к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Борису Дубровскому. Коркинцы просят «потушить эндогенные пожары и укрепить борта Коркинского угольного разреза; создать в Коркинском районе новые рабочие места в связи с закрытием прежнего градообразующего предприятия (Челябинской угольной компании) и ликвидировать Коркинский угольный разрез».

Как уже сообщало агентство, 20 ноября 2017 года АО «Челябинская угольная компания» прекратила все работы на угольном разрезе «Коркинский» и на вскрыше. Лицензия была переоформлена на ООО «Промрекультивация» (совместное предприятие Русской медной компании и ЧУК – 50% на 50%). Срок ее действия - до 31 декабря 2018 года, как и был у ЧУК.

«Новый владелец лицензии предлагает ликвидировать разрез с использованием закладочного материала обогатительной фабрики горно-обогатительного комбината, который строится в Сосновском районе Челябинской области», - говорится в петиции. Проще говоря, предлагается засыпать карьер обезвоженными отходами Томинского ГОКа (проект РМК), против строительства которого выступает общественное движение «Стоп ГОК» и часть жителей региона.

Как пояснил агентству коммунист, депутат Челябинской городской думы (от Советского района, жители которого жалуются на смог от разреза) Константин Нациевский, региональное отделение КПРФ считает, что рекультивацией разреза должен заняться прежний владелец – ЧУК. «Мы за то, чтобы бывший пользователь природными недрами за свой счет рекультивировал разрез», - рассказал парламентарий. Цена вопроса – 30 миллиардов рублей. Правда, пока непонятно, откуда эти деньги возьмет бывший пользователь. Коммунист считает, что можно понудить его провести работы через судебное решение.

Как рассказывал ранее агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Олег Климов, ЧУК находится во второй стадии банкротства и после окончания лицензии (а она теперь у РМК) компания может спокойно покинуть объект без всяких обязательств. «По закону бесхозяйный объект обязан взять на баланс местный муниципалитет - Коркинский муниципальный район», - пояснял заместитель главы региона. И тогда администрация района должна будет отвечать за безопасность, за ликвидацию эндогенных пожаров, за осыпающиеся борта. «И такая практика в России уже есть. Например, в Ростовской области брошенные разрезы «повешены» на муниципалитеты», - поделился информацией о сложившейся практике Олег Климов.

Вице-губернатор также подчеркивал, что брошенный разрез станет опасным объектом. Его нельзя оставлять без присмотра ни на один день. А пока новый недропользователь - ООО «Промрекультивация» - вместе с лицензией на добычу взял на себя все и обязательства, включая невыполненные прежним пользователем недр. Как пояснял директор ООО «Промрекультивация» Николай Джемилев, до начала реализации проекта по ликвидации горной выработки с возгораниями на разрезе будут бороться горноспасатели, с которыми компания заключит договор. Но вопрос, кто же все-таки займется рекультивацией, - пока остается открытым.