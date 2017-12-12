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Дубровский презентовал спецпредставителю президента экологические инициативы Челябинской области

 

12/12/2017 - 13:33 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский презентовал экологические проекты Челябинской области специальному представителю Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.

Спецпредставитель посетил стенд региона на II Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ». Мероприятие проходит 12 – 14 декабря в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

В Год экологии Челябинская область выступила с законодательными инициативами в сфере управления качеством атмосферного воздуха в крупных городах. «Внимательного рассмотрения на выставке-форуме «ЭКОТЕХ» заслуживает управление качеством атмосферного воздуха в крупных городах - таких как Челябинск, - считает Борис Дубровский. - Здесь, на наш взгляд, главное - изменение парадигмы управления».

Он напомнил, что на Госсовете по экологии в декабре 2016 года область предложила использовать систему сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Инициатива области по формированию новой системы квотирования вошла в перечень поручения президента. «Мы очень ждем нормативного оформления этого решения. Именно оно должно стать новым стимулом для воздухоохранной деятельности предприятий», - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский рассказал, что на сегодня региональные власти сформировали сводный расчет не только по основным стационарным источникам, но и по автомагистралям Челябинска. Аналогичная работа выполняется еще по четырем промышленным центрам области. «Область подготовила и направила в Государственную Думу свою законодательную инициативу, - отметил Борис Дубровский. - Наши подходы по ряду позиций совпадают с законопроектом Минприроды России, и мы рассчитываем, что в итоговом документе будет обеспечен оптимальный баланс федеральных и региональных предложений».

Как уже сообщало агентство, 12 декабря в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» Москвы начали работу II Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» и V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Организаторы отмечают, что объединенное мероприятие станет наиболее значимым природоохранным форумом за всю историю России. Ожидается, что участниками выставочной и деловой программы форума станут более 10 тысяч человек более чем из 50 стран мира, включая США, Германию, Японию, Китай, Индию, Францию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Республику Корея.

Любовь Юрина

Фото

Дубровский презентовал спецпредставителю президента экологические инициативы Челябинской области
Дубровский презентовал спецпредставителю президента экологические инициативы Челябинской области
 
 
domru.ru

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