Дубровский презентовал спецпредставителю президента экологические инициативы Челябинской области

Спецпредставитель посетил стенд региона на II Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ». Мероприятие проходит 12 – 14 декабря в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

В Год экологии Челябинская область выступила с законодательными инициативами в сфере управления качеством атмосферного воздуха в крупных городах. «Внимательного рассмотрения на выставке-форуме «ЭКОТЕХ» заслуживает управление качеством атмосферного воздуха в крупных городах - таких как Челябинск, - считает Борис Дубровский. - Здесь, на наш взгляд, главное - изменение парадигмы управления».

Он напомнил, что на Госсовете по экологии в декабре 2016 года область предложила использовать систему сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Инициатива области по формированию новой системы квотирования вошла в перечень поручения президента. «Мы очень ждем нормативного оформления этого решения. Именно оно должно стать новым стимулом для воздухоохранной деятельности предприятий», - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский рассказал, что на сегодня региональные власти сформировали сводный расчет не только по основным стационарным источникам, но и по автомагистралям Челябинска. Аналогичная работа выполняется еще по четырем промышленным центрам области. «Область подготовила и направила в Государственную Думу свою законодательную инициативу, - отметил Борис Дубровский. - Наши подходы по ряду позиций совпадают с законопроектом Минприроды России, и мы рассчитываем, что в итоговом документе будет обеспечен оптимальный баланс федеральных и региональных предложений».

Как уже сообщало агентство, 12 декабря в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» Москвы начали работу II Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» и V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Организаторы отмечают, что объединенное мероприятие станет наиболее значимым природоохранным форумом за всю историю России. Ожидается, что участниками выставочной и деловой программы форума станут более 10 тысяч человек более чем из 50 стран мира, включая США, Германию, Японию, Китай, Индию, Францию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Республику Корея.