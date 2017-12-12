В Челябинске задержан депутат-обманщик владелец «Речелстрой» Андрей Пязок

12/12/2017 - 10:41 В Челябинске задержан владелец компании «Речелстрой», депутат Челябинской городской думы Андрей Пязок. Его подозревают в мошенничестве с денежными средствами дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, Пязок был задержан в понедельник, 11 декабря.

Пока в силовых структурах воздерживаются от официальных комментариев. Но известно, что Пязоку планируется предъявить обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи намерены ходатайствовать об его аресте.

Как уже сообщало агентство, ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В списке обманутых 1718 дольщиков. У компании «Речелстрой» из-за финансовых проблем не завершено строительство 18 домов.

В мае 2017 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона «Чурилово Lake City» на тот момент неустановленными лицами из числа руководства компании «Речелстрой».

По версии следствия, в период 2015-2016 годов руководителями ООО «Речелстрой» были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Президент России Владимир Путин 9 ноября приезжал с рабочим визитом в Челябинскую область. Улетая из региона, глава государства из самолета позвонил одной из обманутых дольшиц "Речелстроя" и обсудил с ней ряд аспектов их проблемы. После разговора глава государства попросил губернатора взять на контроль решение проблемы. Борис Дубровский сразу же перезвонил дольщице и назначил встречу. Встреча состоялась 10 ноября.

После этого прокурор передал уголовное дело для расследования из органов внутренних дел в следственные органы СК РФ по Челябинской области.