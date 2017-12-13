В Челябинске медики выдают направления в несуществующее отделение детской урологии

13/12/2017 - 13:59 В Челябинске закрывается детское отделение урологии в ОКБ №3. Но направления на операции продолжают выдавать. Родителям не говорят о том, что с 1 января нового года медицинская помощь маленьким пациентам будет оказываться в областной детской больнице.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась жительница Челябинска, которая возмутилась ситуацией, сложившейся в детском отделении урологии в ОКБ №3. По словам Светланы Чайкиной, в поликлинике по месту жительства на медосмотре врачи нашли у ребенка заболевание, которое требует вмешательства хирургов-урологов. Ей выдали направление на плановую операцию в ОКБ №3. Там госпитализацию назначили на 22 февраля 2018 года. И выдали список справок, которые необходимо собрать, а также анализов, которые нужно сдать.

«Мы должны были идти на госпитализацию 22 февраля в ОКГ №3. А идти-то некуда. Случайно узнала, что с 1 января детское отделение урологии в этой больнице перестает существовать. Так почему же записывают на операцию на февраль? Получается, мы с ребенком бегали бы сдавали анализы, потом пришли бы к ним на госпитализацию, а нам бы заявили, что у них нет такого отделения? Почему так обманывают медики? Зачем скрывают правду?», - возмущается Светлана Чайкина.

Заведующий детским отделением урологии ОКБ № 3 Сергей Данилюк только разводит руками. Говорит, что о том, что их отделение закрывают, узнал совсем недавно. Именно поэтому и записывали маленьких пациентов на операции. Как только узнали о таком решении областного минздрава, стали информировать родителей.

«Приказа мы до сих пор не видели. Нам в устном порядке сообщили полторы недели назад, что с 1 января 2018 года госзаказа на наше отделение нет. Что вся урологическая помощь детям будет оказываться в областной больнице. А мы ведь записывали детей на операции и на январь, и на февраль. Мы сейчас оказались в глупейшем положении перед родителями», - рассказал заведующий детским отделением урологии ОКБ №3 Сергей Данилюк.

На вопрос, почему в ОКБ №3 продолжают выдавать направления на детские операции по сути в уже несуществующее отделение, почему родителям не говорили, что отделение закрывается, главный врач больницы Олег Маханьков не смог ответить.

«Кто говорит, что ликвидируют? Никто не ликвидирует. Просто все будет базироваться в областной больнице. Все вопросы, как и что будет, к минздраву, а не к нам. У нас же по сути и урологов-то толком нет. Мы взрослая больница, пусть детское отделение будет в областной. А как туда детей будут направлять, это звоните и узнавайте в министерстве здравоохранения. Мы тут ни при чем», - отметил главный врач ОКБ №3 Олег Маханьков.

Отделение урологии не ликвидируют, а переносят в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, заявили в региональном минздраве. Там уверены, от переезда урологического отделения в детскую областную больницу пациенты только выиграют.

«С 1 января 2018 года поликлиники будут направлять маленьких пациентов уже в областную детскую клиническую больницу. Ребенок с родителями также будет обращаться в свою местную поликлинику и им уже будут давать направление не в ОКБ № 3, а в областную больницу. Все объемы оказываемых услуг будут сохранены. Цель такого решения – улучшить качество оказания помощи детям. В областной больнице самое современное оборудование», - рассказала сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения региона Наталья Казанцева.

Детская больница, действительно, многопрофильная. Здесь новое оборудование, есть эндоскопическая стойка, и большинство операций детям проводят эндоскопически, без разрезов. На пятом этаже хирургического корпуса создано урологическое отделение на 30 коек. Там есть круглосуточный врачебный пост, готовы работать врачи.

«Принимать больных мы будем как планово, так и экстренно. Здесь всё будет достаточно комфортно. В приемном отделении дежурный уролог будет осматривать пациентов при поступлении, и им будет оказываться помощь. Вся система оказания медпомощи таким больным продумана, и она будет оказываться на уровне московских клиник. Пусть родители не беспокоятся», - рассказал заместитель главного врача областной детской больницы по хирургии Николай Ростовцев.

Но беспокоиться заставляет медицинская статистика. По словам Сергея Данилюка, отделение детской урологии на базе ОКБ №3 в год принимало порядка 1900 маленьких пациентов со всей Челябинской области, хирурги делали больше 1200 операций, 200 из них – экстренные. В областной же детской больнице в год принимают 700-800 человек, проводят порядка 500 операций. Готовы ли там к такому количеству пациентов?

Вместо отделения урологии в ОКБ №3 создадут отделение по реабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы. Сотрудникам детского урологического отделения ОКБ №3 предложили работу в новом отделении, но пока ни один из них не ответил на это предложение. Люди очень переживают и не понимают, почему это решение принималось в такой спешке.

У многих родителей из Челябинской области сейчас на руках направления на операции их детей в ОКБ №3 на январь и февраль. Но не все знают, что после Нового года их там никто не ждет. В региональном минздраве заверили, что сейчас будут вырабатывать схему, как информировать родителей о том, что в ОКБ №3 им теперь ехать не нужно. Но почему только сейчас?

«Каким образом чиновники собрались информировать? Сотового телефона, когда выдавали направление на операцию, у меня никто не спрашивал. У них только записана фамилия моего ребенка и дата операции. Как всегда, принято непродуманное решение», - возмущается жительница Челябинска Светлана Чайкина.

Впрочем, и так ясно, что предупредить каждого не смогут. Кто-то узнает из СМИ, кто-то по сарафанному радио, а кому-то придется сдавать анализы дважды, наверняка, будут сдвинуты и сроки проведения операций. В борьбе за качество услуг медицинские чиновники как раз о людях-то и не подумали…