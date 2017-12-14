ММК вошел в топ-10 экологического рейтинга России

14/12/2017 - 09:44 Магнитогорский металлургический комбинат вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности горно-металлургических компаний России за 2017 год, составленного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

ММК занял восьмое место в списке, что является лучшим показателем среди компаний черной металлургии России. Презентация итогов исследования прошла в представительстве ООН в России, в преддверии V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.

В экологический рейтинг горно-металлургических компаний России вошли 33 крупнейших предприятия сектора. Рейтинг позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и масштабах воздействия их деятельности на окружающую среду, включая биоразнообразие, а также дает представление о динамике изменений в отрасли в целом. Кроме того, он позволяет оценить степень открытости компаний в части публикации экологически значимой информации, поскольку в основу расчета легли показатели, находящиеся в публичном пространстве.

Природоохранные инициативы ММК уже не первый раз получают высокую оценку экспертного сообщества. Так, ранее ММК вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики по итогам первого полугодия 2017 года, подготовленного телеканалом «Живая планета» и Институтом современных медиа (MOMRI).

Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025 года на реализацию экологической политики ММК будет направлено более 35 млрд рублей. Только в этом году на комбинате осуществлен целый ряд крупных экологических проектов. В частности, завершена реконструкция сероулавливающей установки № 2 в аглоцехе, построены системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10, началась реконструкция системы оборотного водоснабжения ММК, направленная на снижение сбросов загрязняющих веществ в Магнитогорское водохранилище.

Рейтинг экологической ответственности горно-металлургических компаний России подготовлен Национальным рейтинговым агентством по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». Цель рейтинга – повышение корпоративной ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и создание эффективных механизмов обратной связи отрасли с заинтересованными сторонами..