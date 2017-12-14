 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Незначительная облачность
-15 °C
  • Незначительная облачность
  • Ветер: ЮЮВ, 3 м/с
  • Давление: 778 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 85 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Челябинской области ожидаются сильные морозы
В Челябинской области ожидаются сильные морозы
Правительство Челябинской области и Мечел объединят усилия для улучшения экологии
Правительство Челябинской области и Мечел объединят усилия для улучшения экологии
В Челябинске медики выдают направления в несуществующее отделение детской урологии
В Челябинске медики выдают направления в несуществующее отделение детской урологии
В Челябинске обманутые дольщики требуют экстрадиции из США беглого подрядчика
В Челябинске обманутые дольщики требуют экстрадиции из США беглого подрядчика
 

ММК вошел в топ-10 экологического рейтинга России

 

14/12/2017 - 09:44 Магнитогорский металлургический комбинат вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности горно-металлургических компаний России за 2017 год, составленного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

ММК занял восьмое место в списке, что является лучшим показателем среди компаний черной металлургии России. Презентация итогов  исследования прошла в представительстве ООН в России, в преддверии V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.

В экологический рейтинг горно-металлургических компаний России вошли 33 крупнейших предприятия сектора. Рейтинг позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и масштабах воздействия их деятельности на окружающую среду, включая биоразнообразие, а также дает представление о динамике изменений в отрасли в целом. Кроме того, он позволяет оценить степень открытости компаний в части публикации экологически значимой информации, поскольку в основу расчета легли  показатели, находящиеся в публичном пространстве.

Природоохранные инициативы ММК уже не первый раз получают высокую оценку экспертного сообщества. Так, ранее ММК вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики по итогам первого полугодия 2017 года, подготовленного телеканалом «Живая планета» и Институтом современных медиа (MOMRI).

Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025 года на реализацию экологической политики ММК будет направлено более 35 млрд рублей. Только в этом году на комбинате осуществлен целый ряд крупных экологических проектов. В частности, завершена реконструкция сероулавливающей установки № 2 в аглоцехе, построены системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10, началась реконструкция системы оборотного водоснабжения ММК, направленная на снижение сбросов загрязняющих веществ в Магнитогорское водохранилище.

Рейтинг экологической ответственности горно-металлургических компаний России подготовлен Национальным рейтинговым агентством по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». Цель рейтинга – повышение корпоративной ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и создание эффективных механизмов обратной связи отрасли с заинтересованными сторонами..


 
 
domru.ru

Главное

Челябэнерго открыл в Челябинске первую зарядную станцию для электромобилей
Челябэнерго открыл в Челябинске первую зарядную станцию для электромобилей
Путин: Необходимо незамедлительно ввести регулирование по жилищным платежам
Путин: Необходимо незамедлительно ввести регулирование по жилищным платежам
Управленцев ММК будут готовить в Магнитогорске и Париже
Владимир Путин о допинг-скандале с российскими спортсменами: мы дали повод, выявлены реальные случаи
Владимир Путин о допинг-скандале с российскими спортсменами: мы дали повод, выявлены реальные случаи
Путин: Нужно всегда искать золотую середину между защитой экологии и развитием экономики
Путин: Нужно всегда искать золотую середину между защитой экологии и развитием экономики
Несмотря на «плач Ярославны», майские указы Владимира Путина исполняются удовлетворительно
Несмотря на «плач Ярославны», майские указы Владимира Путина исполняются удовлетворительно
Челябинский суд отклонил жалобу жителей, встав на сторону застройщика Арбузова
Челябинский суд отклонил жалобу жителей, встав на сторону застройщика Арбузова
Журналист - Путину: У нас с вами родился ребенок
Журналист - Путину: У нас с вами родился ребенок
Каслинский завод отлил бюст легендарного главкома ВДВ
Каслинский завод отлил бюст легендарного главкома ВДВ
Плакат «Путин Бабай» привлек внимание президента
Плакат «Путин Бабай» привлек внимание президента
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования