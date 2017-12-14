Правительство Челябинской области и Мечел объединят усилия для улучшения экологии

14/12/2017 - 14:07 Правительство Челябинской области и ПАО «Мечел» подпишут соглашение по улучшению экологической обстановки в регионе. Об этом договорились на встрече губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин.

Подписание этого соглашение даст старт проекту, который политологи и журналисты прозвали «законом об экологической совести».

Борис Дубровский предложил материально стимулировать промышленные предприятия к проведению природоохранных мероприятий. «С января 2018 года в регионе начнет действовать региональный закон, который позволит снизить налог на движимое имущество тем предприятиям, которые эффективно реализуют свои экологические программы», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как уже сообщало агентство, 30 ноября на заседании регионального парламента были одобрены в первом чтении поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций».

Законопроектом предлагается полностью освободить от уплаты налога на имущество субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в Единый реестр, а также лизинговые компании в отношении движимого имущества, переданного ими по договорам лизинга субъектам малого и среднего бизнеса.

По инициативе губернатора предлагается устанавливать пониженную ставку налога на имущество для организаций, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожных междугородних и международных пассажирских и грузовых перевозок. На 2018 год - 0,55%, в 2019 и 2020 годах - 1,1%.

Предлагается предоставлять налоговый вычет организациям, которые заключили соглашение и осуществили мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В свою очередь предприятия должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и воду, предусмотреть термическую обработку и очистку газов перед выбросами, обезвреживание отходов производств, улучшение режимов сжигания топлива, улавливание и утилизацию загрязняющих веществ и другие мероприятия.

Игорь Зюзин подчеркнул, что предприятия Группы «Мечел» целиком поддерживают экологическую политику президента и правительства РФ и высоко оценивают личные усилия губернатора Бориса Дубровского по снижению техногенной нагрузки на экологию региона. «Сегодня необходимо объединить усилия власти, общества и бизнеса в вопросах защиты экологии», – подчеркнул Игорь Зюзин. По его словам, за последние десять лет Группа инвестировала в объекты на территории области свыше 70 миллиардов рублей, из них пять миллиардов рублей направлены на реализацию экологических мероприятий.