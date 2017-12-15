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Дубровский: Южноуральцы должны услышать и принять позицию Путина по экологии

 

15/12/2017 - 13:36 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский по результатам большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным сделал вывод, что Южный Урал в своем развитии движется в фарватере со всей страной.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин провел 13-ю большую пресс-конференцию. Глава государства ответил на самые злободневные вопросы, дал оценку работе правительства и губернаторов, а также наметил важнейшие темы предстоящего года во внутренней и внешней политике. Разговор продлился более трех с половиной часов. За это время президент ответил на 73 вопроса от 54 журналистов.

Борис Дубровский отметил важность заявления Владимира Путина о поддержке строительства высокоскоростной магистрали из Китая в Европу, которая также соединит Челябинск и Екатеринбург. Также на пресс-конференции была затронута тема сближения интересов соседних регионов.

Владимир Путин отметил, что с точки зрения экономической целесообразности есть смысл укрупнения регионов. При этом глава государства заверил, что никого не будут принуждать к объединению, и никому не будут навязывать какие-либо решения.

«Мы сегодня синхронизируем стратегию долгосрочного развития со Свердловской областью, считаем, что стыковка экономических и социальных политик наших регионов может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни уральцев, - прокомментировал Борис Дубровский. - На космические скорости это развитие можно выйти, если Урал примет крупные международные мероприятия: саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске и выставку «ЭКСПО» в 2025 году в Екатеринбурге».

Губернатор также подчеркнул важность поднятой темы экологии. Президент призвал искать золотую середину между защитой экологии и развитием экономики. При реализации промышленных объектов необходимо осуществить компенсационные мероприятия.

«Считаю, что жители Челябинской области должны также услышать и принять позицию Владимира Владимировича Путина, а не бросаться в своих оценках из крайности в крайность», - считает Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что темпы роста экономики в Челябинской области на сегодняшний день выше общероссийских в 2,5 раза. «Это – свидетельство того, что страна выбирается из экономического кризиса, и Урал задает тон в этом процессе», - считает Дубровский.

Олеся Денисова
 
 
domru.ru

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