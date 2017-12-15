ММК удостоен награды Минприроды России за активную экологическую политику

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», высокой оценки правительственных экспертов удостоились масштабные экологические проекты, завершенные комбинатом в 2017 году. Церемония награждения прошла в Москве на Федеральном экологическом совете при Минприроды. Сертификат в номинации «Активная экологическая политика компании в Год экологии» из рук руководителя Росприроднадзора Артёма Сидорова получил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.

В рамках соглашения о взаимодействии с государственными органами ММК успешно завершил в Год экологии три больших проекта, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Так, в марте завершена реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций болеечетырех миллиардов рублей. При этом сокращение валовых выбросов в атмосферу за время реализации проекта в 2010-2017 годах составило 24,7 тысячи тонн. В июле окончена реконструкция газоочистной установки в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 миллиарда рублей, благодаря чему выбросы пыли снизились 1,8 тысячи тонн в год. В июле построены системы аспирации литейных дворов доменной печи № 10 стоимостью 493 миллиона рублей, что позволило сократить выбросы пыли на 190 тонн в год

В общей сложности в 2017 году ПАО «ММК» выполнило 31 мероприятие по охране атмосферного воздуха, 16 мероприятий по охране водных объектов, переработало на специализированных установках 11,2 миллиона тонн металлургических шлаков, высадило совместно с городской администрацией Магнитогорска в рамках кампании по озеленению более пяти тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников, а также рекультивировала более 20 тысяч квадратных метров нарушенных земель.

Всего с 2007 по 2017 год инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность превысили 20 миллиардов рублей, в том числе в 2017 году – четыре миллиарда рублей, что является максимальным уровнем за последние годы. Сейчас предприятие реализует стратегическую инициативу «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году максимально низкий уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска. Комплексный индекс загрязнения атмосферы города составит менее пяти единиц. Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025 года на реализацию экологической политики ММК будет направлено более 35 миллиардов рублей.